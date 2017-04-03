BAHÇELİ'DEN ABDULLAH GÜL'E TEPKİ

Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki

MHP lideri Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü böyle eleştirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Sakarya mitingi sonrası verdiği molada gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, dün Başbakan Binali Yıldırım’ın konuştuğu Kayseri mitingine katılmama kararını eleştirdi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bahçeli şöyle konuştu: “2007 yılında, şimdiki Cumhurbaşkanı, Başbakan olarak, göstermiş olduğu aday Gül ile birlikte Kayseri’ye gitmişler, mitingde elele vermişlerdir. Şimdi Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı yapmış olan da Gül’dür. İki sebepten ötürü Gül’ün orada olması lazımdır. Birincisi Kayserili olmasından, ikincisi de kendisinin Cumhurbaşkanlığı devamında erken seçim sonrasındaki kararlılığın Kayseri’de gösterilmesinden. Bu nezaketi taşımaları gerekir” dedi. Bahçeli diğer konularda da özetle şunları söyledi:

(Referandum) “Özellikle CHP sözcülerinin konuşmalarındaki çelişkili durumlar, Sayın Başbakan’ın çok yüksek bir performans göstermiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yine tesis açılış törenlerindeki ısrarlı tutumu, bizim de kendi çapımızda yapmış olduğumuz bazı mitingler sonrası anlaşıldı ki evetler yükselişte.

(ABD Başkonsolosluğu’ndan darbeci Adil Öksüz’ün aranması) ABD’nin veya ona bağlı olarak İstanbul Başkonsolosluğu’nun bu gibi işlerle ilişkisi sabitleşirse FETÖ artı ABD gözükür. Bu kadar komutana hükmeden bir kişinin bulunmasının da çok basit olmaması lazım.

Türkiye’de, böyle artçı depremler gibi artçı darbeler olacağı kanaatinde değilim. FETÖ kırkayak böceği gibi görünüyor.
Başının siyasi ayak olarak tanımlanması lazım.”

‘EVET KAHVALTISI’NA DA GİTMEMİŞTİ

Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde, Başbakan Binali Yıldırım’ın Ankara düzenlediği ve eski AK Partili isimleri davet ettiği ‘referandum kahvaltısına’ da katılmamıştı.

Hürriyet
607
-
Mermer fabrikasında inanılmaz olay: 2 ölüMermer fabrikasında inanılmaz olay: 2 ölü
Her şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamışHer şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamış
''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''
Her şey saniyeler sonra olduHer şey saniyeler sonra oldu
İşte Türkiye'nin en zengin 100 iş adamıİşte Türkiye'nin en zengin 100 iş adamı
200 Taliban üyesi teslim oldu200 Taliban üyesi teslim oldu
Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''
Yasak aşk cinayetli bitti !Yasak aşk cinayetli bitti !
Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS