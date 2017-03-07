Bahçeli'den CHP'ye ağır salvolar

Konuşmasının başında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bahçeli, ''Kadına yani insana acımasızca kıyılıyorsa ne adamlıktan ne hoşgörüden asla bahsedilemeyecektir. Kadına yönelik şiddet bir insan haklı ihlali olarak coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürmektedir. Diyoruz ki kadına uzanan eller kırılsın adalet yerini derhal bulsun'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kadına yani insana acımasızca kıyılıyorsa ne adamlıktan ne hoşgörüden asla bahsedilemeyecektir. Kadına yönelik şiddet bir insan haklı ihlali olarak coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürmektedir. Diyoruz ki kadına uzanan eller kırılsın adalet yerini derhal bulsun. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

''KESİNLİKLE TİYATRODUR''



Siyasi ve fikri mücadelemizde milli bekanın savunulması ayrı bir yere sahiptir. Bizim için beka Türklük Türk milleti Türk vatanı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geçen hafta cuma günü Peşmerge'nin PKK ile çatışması şayet çıkarların uyumsuzluğundan değilse kesinlikle tiyatrodur.

''OYUN VAHŞİDİR, SENARYO ACIMASIZDIR''

Beka oyuncak değildir, oyun değildir şaka değildir. Tesadüflerin akıntısına asla bırakılamayacaktır. Beka Türkiye'dir. İşte bu sebeple 16 Nisan'da Türklüğün bekası için 'Evet' diyeceğiz. Komşu coğrafyalar adeta kağıt kuleler gibi devrilmektedir. Tüm menfi ve marazi hesaplar aslında Türkiye'nin köşeye kıstırılması maksadıyla planlanmaktadır. Oyun vahşidir senaryo acımasızdır hedef alçaktır.

''TÜRKİYE KAYNARSA BERLİN YANACAKTIR''

Türk milleti kenetlenmiş bir halde bütün haysiyetsiz akınları kırıp bozguna uğratmaya muktedirdir. Hala mı haçlı aklı devrede? Türkiye kaynarsa Berlin yanacaktır Türkiye kaybederse Londra kağosa yatacaktır. Yıllarca polise kurşun sıkan katiller müttefik ülkelerce havalarda gezdirildi. Teröristler Fransa'da alkışlandı. Yoksa Almanya 'Hayır' cephesinde yerini almıştır bizim mi haberimiz olmamıştır? Almanya şehit kanlarında iz ve kanları olan maskeli vandallardır. Almanya'nın yolu yol değildir acilen dönmelidir. Bu sözüm aynı zamanda Türkiye'ye şaşı bakan diğer ülkeler için de geçerlidir.

''ALMANYA BAŞBAKANI YANLIŞTAN DÖNÜŞ YAPARAK...''

Almanya Başbakanı yanlıştan dönüş yaparak, gerilimi artıracak eylem ve adımlardan kaçınmalıdır. Sabır ve soğukkanlılıkla ilişkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalıdır. Meğer ki bu yol bulunamıyorsa, bulunamayacaksa, Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz çizer, kendi söküğümüzü bizzat dikmekten çekinmez, üşenmeyiz.

''MHP TESLİM OLMAYACAKTIR''



MHP teslim olmayacaktır. MHP 16 Nisan'da demokrasi arenasında millet, devlet, cumhuriyet ve Türkiye için 'Evet' diyecektir. 'Evet', Türkiye Cumhuriyeti'dir.



''YÜZ KARASI CHP'YE DERSTİR''



'Evet' sözde Kürdistan paçavrasına çıtını çıkaramayan Mustafa Kemal'in partisi olduğunu söyleyen ama tarihi ile çelişen yüz karası CHP'ye derstir.''

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı çağrı sonrası Erdoğan'ın kendisiyle görüşüp görüşmediği sorulan Bahçeli, "Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Almanya, Avusturya ve Hollanda yönetiminin tutumları değişmediği taktirde sayın cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gidecekse onu yalnız bırakmayacağım" diye yanıt verdi.

MHP'de disiplin süreci başlatılan partililere ilişkin bir soru üzerine MHP lideri Bahçeli, "Süreç tamamlanmak üzere. Zannederim savunma haklarını kullanmak için verilen süre beklenmektedir" dedi.

"ÜLKÜCÜ HİÇBİR ŞEYİ YARIM BIRAKMAZ"

MHP lideri Bahçeli, genel başkan adayı Sinan Oğan'a yapılan saldırıya ilişkin de bir değerlendirmede bulunması istenince "Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiç bir şeyi yarım bırakmaz" diye konuştu.