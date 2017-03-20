Bahçeli'den ''Cumhurbaşkanı yardımcısı'' açıklaması

MHP lideri Bahçeli, yeni sistemin kabulü halinde Cumhurbaşkanı yardımcılığının söz konusu olmayacağını, 48 yıllık bir siyasi partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesinin yakışık almayacağını belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı yardımcılığının söz konusu olmayacağını, MHP’li birinin de bu makama getirilmeyeceğini söyledi. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Bahçeli, Elazığ mitingi sonrası bazı gazetecilerle yaptığı sohbetle özetle şunları söyledi:

ORTAK MİTİNG OLMAYACAK

(İktidar partisi ile ortak miting olacak mı?) Hayır olmadı, olmayacak. MHP kendi imkanlarıyla kendi toplantılarını yapıyor.

DİKTATÖR OLMAZ

(‘Evet’ çıkarsa, Erdoğan çok güçlü bir liderlik yapısına kavuşur, diktatör olur” deniyor. Böyle bir ihtimal olabilir mi? sorusuna) Zannetmiyorum. Bu kadar yılın tecrübesine dayalı olarak yapılmış olan çok acımasız eleştirilere dayalı olarak Sayın Cumhurbaşkanı eğer gelecekte yönetimde tekrar etkin bir konumda olursa, bu konuları dikkate alır. Türkiye’de diktatör olmaz. Bir defa diktatör Türkçe değil. (Gülüyor) (Hayır çıkarsa ne olur?) Hayır’ın çıkacağına ihtimal vermiyorum.

İDAM TOPLUMSAL TALEP

Şimdi toplumsal bir talep var. Yönetim bu talebe cevap vermek durumunda. Bugün de bakıyoruz, idamı gerektirebilecek tüm şartları uygulayan bir güruh türedi Türkiye’de. Kadına şiddetten tutun terör faaliyetlerindeki caniliğe kadar. Bu talep artıyor. Bu sebepten dolayı, tabii bunu çok yönlü ele alarak, dikkate alarak hareket etmek lazım. TBMM’ye idam ile ilgili herhangi bir yasa teklifi geldiğinde MHP destek vermeyi düşünüyor.

MHP BİR YERE YAMALANMAZ

(Melih Gökçek, “Bahçeli Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa milli birliğimiz açısından çok önemli olur” demiş) Devlet Bahçeli bir siyasi kurum olan, 48 yıllık, geleneği göreneği olan bir siyasi partinin genel başkanı. Böyle bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz. Ak Parti’de onu yapabilecek çok sayıda insan var. MHP’yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın. 48 yaşındadır MHP. Cumhurbaşkanı yardımcısının MHP’den olması gibi bir düşünceye sahip değiliz.

CHP’NİN İÇİNDE OLDUKÇA BELA VAR

Metin Feyzioğlu ile bir milletvekili Anadolu’yu neden dolaşır? Biz CHP’de, farklı düşünen herhangi bir kişiyi MHP olarak CHP’nin aleyhine tahrik eden bir siyaseti takip etmiyoruz. Ama CHP çok büyük yanlışlar içerisinde. Sahip oldukları bazı TV ve basın aracılığıyla MHP’yi rahatsız etmek... O rahatsızlığı kendilerine bela olur ileride. Altından da kalkamazlar. Zaten içlerinde de oldukça bela var.

‘AVRUPA TÜRKİYE’DEKİ YENİ SİSTEMİ ALMALI’

(Avrupa referandum sürecinde Türkiye’ye karşı neden böyle bir tavır sergiliyor?) Onun birden fazla sebebi olduğu kanaatindeyim. Ama Türkiye’nin kendi iç siyasetinde meydana gelen tartışmalardan yararlanmak suretiyle Türkiye üzerinde geçmişte başlatılmış, fakat sonuçlanmamış bir hesaplaşmayı gündeme getirmeye çalışıyorlar. Onun için 16 Nisan onlar için de bir kurtuluş günü olacak. Yani biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştiriyoruz. Ama onların rejim değişikliğine ihtiyacı var... Monarşiyle yönetilmiş olan yerlerde zannediyorum bir rejim değişikliğine gidilmek suretiyle demokratikleşme sürecini Türkiye’deki gibi bir sisteme benzer hale getirirlerse başarılı olurlar.



Gakkoş kıyafetiyle çıkmaya korktum

İki ilimizi ön plana çıkararak, çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Erzurum. MHP’ye ilk belediye başkanlığı ve milletvekilliği veren illerdendir. Elazığ mitingine Gakkoş kıyafetiyle çıkmak istedim ama basından korktum. (Gülüyor) Yüzüğü yazanlar, onu görse ne yazarlardı? Sekiz köşeli Gakkoş kasketimiz vardı... (Gülüyor)

AKŞENER NEREYE ÇIKARSA ÇIKSIN

(Meral Akşener “Keçi Adası’na birlikte çıkalım” dedi, nasıl bakarsınız?) Keçi Adası’na niye çıkacakmışız ki? Kendisi gitsin, nereye gidiyorsa gitsin. Bizim onunla işimiz kalmamıştır... Allah yolunu açık etsin. Bizden uzak kalsın da nereye gidiyorsa gitsin.



KEŞKE HERKES KORAY AYDIN GİBİ OLSA

(Son olarak Okutan, Ok, Halaçoğlu ve Ogan ihraç edildi. Atila Kaya ve Koray Aydın için de aynı süreci bekleyebilir miyiz?) MHP’nin içinde, programına, tüzüğüne aykırı davrananlar varsa ayıklaması lazım. Biz de onu yapıyoruz. Onların ihraç sebebi çok kabarık... Koray Aydın çok tecrübeli bir siyasetçi. Konuşmasını bilen bir arkadaşımız. Parti programı dışına da çıkmayan bir üslubu var, düşüncelerini söylemesi en tabii hakkı. Eleştirmesi ihraç sebebi olmaz. Keşke herkes onun gibi davransa. Hayır diyen herkesi biz ihraç etmiyoruz.