  • 'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı
  • Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet
  • Memurların alacağı para belli oldu
  • Gözaltına alınmadan 1 saat önce FETÖ'cü general atamış
  • Rus büyükelçi suikastında bir Rus kadın tutuklandı

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A: AVRUPA'YA BİRLİKTE GİDEBİLİRİZ

Bahçeli'den Erdoğan'a: Avrupa'ya birlikte gidebiliriz

MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın yanında olduğunu belirterek, ''Avrupa'ya birlikte gidebiliriz'' dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Türkiye ve Almanya arasındaki gerilime ilişkin açıklama geldi. Bahçeli 'Cumhurbaşkanı yalnız değil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz' dedi.

'TÜRK RUHUNU ORTAYA KOYMAK İÇİN...'

Bahçeli, Habertürk'e yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı yalnız değil, birlikte Avrupa'ya giderim. Türk ruhunu ortaya koymak için Erdoğan'la birlikteyim' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile yaşanan toplantı krizine ilişkin dün akşam yaptığı açıklamada “Ben istersem gelirim, gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman dünyayı ayağa kaldırırım” demişti.

Habertürk
968
-
İneğe tecavüz ederken yakalandıİneğe tecavüz ederken yakalandı
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahaleŞanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahale
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !
MHP'li Durmaz'dan CHP'ye göndermeMHP'li Durmaz'dan CHP'ye gönderme
Survivor'da bir ilk !Survivor'da bir ilk !
Düğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralıDüğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralı
Suriyeli pilot nasıl bulundu ?Suriyeli pilot nasıl bulundu ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS