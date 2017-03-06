Bahçeli'den Erdoğan'a: Avrupa'ya birlikte gidebiliriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Türkiye ve Almanya arasındaki gerilime ilişkin açıklama geldi. Bahçeli 'Cumhurbaşkanı yalnız değil, birlikte Avrupa'ya gidebiliriz' dedi.

'TÜRK RUHUNU ORTAYA KOYMAK İÇİN...'

Bahçeli, Habertürk'e yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı yalnız değil, birlikte Avrupa'ya giderim. Türk ruhunu ortaya koymak için Erdoğan'la birlikteyim' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile yaşanan toplantı krizine ilişkin dün akşam yaptığı açıklamada “Ben istersem gelirim, gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman dünyayı ayağa kaldırırım” demişti.