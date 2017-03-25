Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Bahçeli, Kayseri Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen mitingde konuştu.

"Kayseri onurludur, ahlaklıdır, sözünün eridir, dik duruşludur" diyen Bahçeli, "Erciyes’in heybeti Kayserili kardeşlerime birebir yansımıştır. Devlet dardaysa Kayserili görevden kaçmamıştır, vatan ve millet saldırıya uğruyorsa Kayserili ileri atılmıştır. Türkiye ne zaman dara girse Kayserili milli tavrını anında göstermiştir. Yine ülkemiz sıkıntıdadır, Kayseri’ye bir kez daha iş düşmektedir" ifadesini kullandı.

"Türk düşmanları Avrupa’nın ve ABD’nin garantörlüğü altında"

"Tarihte olduğu gibi bugün de, iç ve dış güçlerin Türkiye’nin tarihi yürüyüşünü engellemeye çalıştığını" dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 Temmuz 2015’ten bu yana bin 443 evladımız şahadet şerbeti içmiştir. Yalnızca 15 Temmuz FETÖ işgal teşebbüsünde 248 kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de yaralanmıştır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, bayrak inmez. Ezan susmaz, milli namus lekelenemez. Toprağın koynuna kefensiz giren kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak, geride bıraktıkları yalnız bırakılmayacaktır. PYD’nin hunhar şekilde sınırlarımızda yatması Avrupa’nın gözü önünde gerçekleşmiştir. FETÖ ve DHKP-C Avrupa’nın baş tacıdır. Ne kadar Türk düşmanı varsa sözde demokrasi garantörlerinin gölgesindedir. YPG Türkiye’ye silah doğrulturken ABD ve Rusya destek vermektedir. PKK kahpece ABD tarafından silahlandırılıp AB’nin oyunu almaktadır. Rusya askerleri PKK kamuflajları takıp kol gezmektedir. Nevruz Bayramında Rus askerleri Halep’te YPG’li alçaklarla yan yana poz vermişlerdir. Bakan ve milletvekillerimiz Holanda’da ahlaksızca tecrit edilirken terörle tehdit edilmişlerdir. ABD aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeden yapılacak direk uçuşlara terör yasağı getirecek kadar şuur kaybına uğramıştır. İngiltere’nin de bu çerçevede Türkiye’den yapılacak uçuşlara sınırlama getirecek iddiaları devam etmektedir. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan’la aynı kefeye konulmuştur. Bu, ahlaksızlıktır ve dostluk hukukuna aykırıdır. ABD teröre geçit vermek istemiyorsa Pensilvanyalı imama neden kol kanat germektedir. Bu nasıl bir rezilliktir. ABD hakikaten de terörden rahatsızsa kendini kainat imamı gören imansızı Türk adaletine teslim edecek hukuki sorumluluğu ne zaman gösterecektir?"

"ABD hoca görünümlü Vandal dostuna dikkat etsin"

Amerika Birleşik Devletlerinin FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’i Türkiye’ye teslim etmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "ABD dürüst olmalı, Türkiye’nin klasörler dolusu belge ve belgelerini hasır altına etmemeli,i 15 Temmuz’un müsebbiblerini adaletin önüne atmaktan çekinmemelidir. ABD aynaya baksın hoca görünümlü Vandal dostuna dikkat etsin. Oraya sızan zaten sızmış işe koyulmuştur. Türkiye terörden çok çekmiştir, kimse bize akıl vermeye kalkışmamalıdır. Biz ABD’nin Ortadoğu’da ne yaptığını, Rusya’nın asırlardır taşıdığı niyetlerin farkındayız. Lafa gelince terörü kınayan uygulamaya destek veren zihniyeti tel’in ediyoruz. Haçlı operasyonları sürmektedir, gaye Türk milletini yıkmaktır. Bu rezil oyunlara Türk milleti yine direndi, direnecektir. Biz biriz, beraberiz, sonsuza kadar bağımsız yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’de iç savaş ve isyan çıkartılmak istendiğini, ancak millet iradesi engelini aşamadıklarını ifade eden Bahçeli, Türk milletinin aynı iradeyi 16 Nisan’daki referandumda göstereceğine inandıklarını kaydetti. Yeni anayasaya destek vermekle, darbe girişiminden sonra 7 Ağustos’da oluşan Yenikapı ruhuna bağlı olduklarını gösterdiklerini de belirten Bahçeli, "Çarpık kafalara bakmayın, ilkelerimizden ülkülerimizden ayrılmadık. 15 Temmuz FETÖ felaketinden sonra siyasetin ve ülkenin ihtiyaçlarına gözümüzü kapatmadık. Sistemin yeniden inşasını zorunlu gördük. Tüm dünya üzerimize gelirken, çatışıp ayrı düşemezdik. Artık kalıcı nitelikli bir mutakabatın şart olduğunu görüyoruz. Uzlaşmanın sorumluluk ruhuyla mili şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda varlık bulduğuna inanıyoruz. Bizim ulaşacağımız alan milli ve manevi değerlerle sınırlıdır. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne soluk aldırmanın gerekliliğini mütalaa ettik. Bunu yaparken tarihimize baktık, karar verirken milletimizin beklentilerine ve Yenikapı’da doğmuş birliktelik hareketine uygun hareket ettik" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu 15 Temmuz

ihanetini ağzına almamaktadır"

Ana muhalefet partisine yüklenen Bahçeli, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı ise hala milleti korkutmakla meşguldür. Kılıçdaroğlu anayasa hangi maddelerin değişeceğinden bihaberdir. Çünkü açıp okumamıştır. Cahil desem değildir, bildiğim kadarıyla okuması yazması vardır. Ancak okuduğu anlamada zorlukları olduğu aşikardır. Sürekli gaf yapmaktadır. 15 Temmuz ihanetini ağzına almamaktadır. Buna dair konuşmaktan ısrarla uzak durmaktadır. Şimdi kalkmış Ortadoğu’da tek adam sistemi var demektedir. Sayın Kılıçdaroğlu, hadi anayasa maddelerini okumadın, ama tarihimize de bakmadın mı? Türk milleti ne zaman diktatöre rıza göstermiştir? Kılavuzların kimlerdir? Bu aziz milleti Suriye, Irak’la bir tutmak nasıl bir şuursuzluktur? CHP’yi dili yalan, öğüttüğü yalan, savunduğu hezeyandır. Evet çıkarsa felaket olurmuş, Türkiye bölünürmüş. CHP genel Balkanı diyor. Asıl felaket CHP’dir, FETÖ’nün yeni sığınağı Aydınlıkçılardır. Felaket FETÖ’dür, IŞİD’dir, PYD/YPG’dir."

Bahçeli, "Her evet milletin istiklaline, devletin istikbaline, bayrağın iffetine, vatanın izzetine duadır ve yeminimizdir" sözleri ile Kayserili partililerinden referandumda ‘evet’ sözü alarak konuşmasına son verdi.