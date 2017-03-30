Bahçeli'den ''Kürdistan bayrağı'' tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kerkük Vilayet Meclisi'nin 28 Mart 2017'de Kerkük'te kamu kurumlarında Irak bayrağının yanına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılmasına ilişkin karara değinen Bahçeli, "Kerkük Vilayet Meclisi 28 Mart 2017'de bir karar aldı Barzani’nin sözde bayrağının resmi dairelere asılması kararlaştırıldı. Rezalet değil mi?" dedi. Bahçeli, "Peşmerge başı 26-27 Şubat 2017’de Türkiye’ye gelmişti. Peşinden bayrak niyetine ve IKBY’yi temsilen bir bez parçası oraya buraya asılmıştı. Ankara’da göndere çekilen paçavraya ses çıkarılmazsa Kerkük mevzi kaybeder. Ankara gerilerse Türkmeneli düşer, devrilir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Üç Ayların ve yarın idrak edeceğimiz Regaib Kandili’nin mübarek olmasını Allah’tan niyaz ediyor.Türk-İslam alemine kutlu olmasını diliyorum.

Türkmen denilince ne anlıyorsunuz? Ben söyleyeyim: Mazisi şeref ve şanla yoğrulmuş beşeri ahlak, asalet ve soyluluğu anlıyorum.

Gökbayrağı görünce ne hissediyorsunuz? Ben açıklayayım: Zulme direnen, eziyetlere katlanan, katliamlara dayanan bir millet ruhunu görüyorum.

Türkmenlerin çilesi niye bitmiyor? Dram neden sonlanmıyor? İnsanlığın kökü mü kurudu? Adalet ve hukukun dibi mi tuttu? Nedir mesele?

Kerkük Vilayet Meclisi 28 Mart 2017de bir karar aldı Barzani’nin sözde bayrağının resmi dairelere asılması kararlaştırıldı.Rezalet değil mi?

Kerkük ağlıyor, ağıt yakıyor. Türkmeneli vahşetin ağına takılmış feryat figan ediyor. Can Kerkük mütecaviz emellere kurban gidiyor.

Peşmerge başı 26-27 Şubat 2017’de Türkiye’ye gelmişti. Peşinden bayrak niyetine ve IKBY’yi temsilen bir bez parçası oraya buraya asılmıştı. Ankara’da göndere çekilen paçavraya ses çıkarılmazsa Kerkük mevzi kaybeder. Ankara gerilerse Türkmeneli düşer, devrilir.

Ankara’yla Kerkük’ün kaderi birdir. Siyasi hesaplar uğruna Türkmenler feda edilemez, Türkmeneli teslim edilemez, yok edilemez.

Kerkük Türk’tür, Türk’ün öz yurdudur. Türkmeneli Türk milletinin cümle kapısıdır. Şayet kırılırsa Anadolu toprakları hepimize dar edilir.

Söylemiştim demek istemiyorum; ama yine haklıyız, yine haklı çıktık. Kerkük Türkiye’nin Irak’taki soydaşı, gardaşı, kaderdaşı, her şeyidir.

Türkmenleri savunmak Türkiye’yi savunmaktır. Artık bu tarihi ve jeopolitik gerçek görülmelidir. Kerkük ve Musul, Ankara ve İstanbul’dur.

Darı unundan baklava, incir ağacından oklava, Barzani’den ise dost olmaz.Kanıt mı isteniyor,yalnızca tarihe bakalım, milli davranalım yeter.

Kerkük’ün statüsü ile oynayanlar ateşle oynar. Türkmenlere infaz fermanı yazanlar 80 milyonu geçmek, yenmek, yerle yeksan etmek zorundadır.

Herkes aklını başına alsın; Kerkük Türk’tür, Türk kalacaktır. Daha başka söze gerek var mıdır?