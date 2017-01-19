BAHÇELİ'DEN "MHP'Lİ BAKAN" AÇIKLAMASI

Bahçeli'den "MHP'li Bakan" açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın "MHP'li Bakan" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

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Devlet Bahçeli meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın, "MHP'li Bakan olabilir" şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, “Referandum sürecinde evet kampanyası yürüteceğiz. İçeride evet demişsek millet huzurunda da evet deriz. Kampanyamız evet üzerine kurulur” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Başbakan Binali Yıldırım’ın, “yeni dönemde MHP’li bakanlar olabilir” sözlerinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, Anayasa değişiklik teklif sürecinde hiçbir pazarlık yapmadıklarının altını çizdi.

Bahçeli, “MHP’ye haksız suçlamalar yapıldı. MHP milletin talepleri doğrultusunda anayasa değişikliği kararı aldı. Karanlıkta göz kırpmışlar bizim haberimiz yok” dedi.

Bahçeli, “peki böyle bir teklif gelirse ne yapasınız?” soruna ise, “2019’a daha 3 yıl var. Kim öle kim kala” cevabını verdi.

Hürriyet
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