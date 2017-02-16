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BAHÇELİ'DEN ORTAK ÇALIŞMA SİNYALİ !

Bahçeli'den ortak çalışma sinyali !

MHP lideri Bahçeli, partisi için referandum genelgesini yayınladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti örgütüne yönelik referandum genelgesi yayınladı. Genelgede 'Aynı tercihteki partilerle ortak çalışma yapılabilecek' satırları yer aldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli parti örgütüne yönelik yayınladığı genelgede Türkiye'nin kuşatma altında olduğunu iddia ederek 'Rusya ve Batı ittifakı karşımızdaki düşman kampını devamlı güçlendirmekle uğraşmaktadır' dedi. Genelgenin girişinde Rusya'ya sert cümlelerle yüklenen Bahçeli, yeni bir toplumsal uzlaşı gerekliliğine de dikkat çekerek şu satırlara yer verdi: 'Türkiye’nin yönetim yapısını sakatlayan, hukuk ve anayasa tartışmalarını alevlendirip kriz ve kaosu derinleştirme ihtimali taşıyan hükümet etme sistemindeki fiili dayatmanın yeni bir toplumsal sözleşmeyle giderilmesi önşarttır.'

Bahçeli genelgenin devamında teşkilatların uyması gereken kuralları da 9 madde halinde sıraladı. 

Maddeler arasında özellikle, "Referandumda aynı tercihler içinde bulunacağımız siyasi parti ya da partilerle gerek görüldüğü takdirde ortak çalışmalar da belirli sınır ve eşikler çerçevesinde yapılabilecektir." satırları dikkat çekti. 'Ortak çalışma' vurgusu AK Parti ile referandum öncesinde ortak çalışma yapılabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Genelgede ayrıca, parti içinde muhalefet yapan 'hayırcı'larla da temas kurulmayacağı, toplantılarına iştirak edilmeyeceği ve ortam açılmayacağı belirtildi.

'AKP İLE KAMPANYA YAPMAYIZ'

MHP Genel Başkanı Bahçeli geçtiğimiz günlerde Mecliste gazetecilerin "Referandum sürecinde kampanya yapacak mısınız" sorusu üzerine "İçerde evet dedik, millet huzurunda da evet, deriz. Kampanyamız evet üzerine kurulur. AKP ile bir kampanya yapmayız. Biz iki ayrı tüzel kişiliğiz. Bizim kendi üslubumuza göre 'evet' diyeceğimiz söylemlerimiz olur" yanıtını vermişti.

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