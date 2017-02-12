Bahçeli'den Rusya'ya sert tepki: "Ayıptır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Konya’da düzenlenen referandum toplantısında konuştu. Rusya'nın El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu binayı kazaen vurmasından sonra yaptığı açıklamaları eleştiren Bahçeli, "Rusya askerlerimizi şehit ediyor sonra pardonla geçiştiriyor. Sonra üste çıkıp TSK’yı suçluyor. Bu ayıptır. Rusya’nın maksadı nedir ne yapmaya çalışmaktadır" dedi.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Biz oyalanamayız yerimizde sayamayız. Korkak gıybetçilere aldırış edemeyiz. Milletimizin huzuru için ön almalıyız.

"RUSYA'DAN GELEN MESAJLAR HEPİMİZİ RAHATSIZ ETMİŞTİR"

Türkiye 24 Ağustos'tan bu yana Fırat Kalkanı harekatıyla milli güvenliği için eşsiz ve emsalsiz bir mücadele halindedir. Ne var ki El Bab’ta artan şahadetler yürekleri kavurmaktadır. Kahramanlarımız eli ve zihni kanlı iblis artıklarının saldırısı altındadır. Rusya’ya ait bir savaş uçağı tarafından atılan bir bomba askerlerimizin bulunduğu binaya isabet etmiştir. Rusya bu olayın kazaen gerçekleştiğini açıklamıştır. Rusya’dan gelen kafa karıştırıcı mesajlar hepimizi rahatsız etmiş, şehitlerimizin de kemiklerini sızlatmıştır. Genelkurmay Başkanlığı açıklaması Rusların tezini çürütmüştür. Rusya’nın olayı saptırıp sorumluluğu TSK’ya yıkma çabası iyi niyetten mahrum ahlaken de sorunludur.

Şimdi Rusya askerlerimizi şehit ediyor sonra pardonla geçiştiriyor. Sonra üste çıkıp TSK’yı suçluyor. Bu ayıptır. Rusya’nın maksadı nedir ne yapmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin saldırılar karşısında sesini çıkartmaması alttan alması nasıl beklenecektir?

PKK’yı terör örgütü saymayan Rus yönetimi ülkemizin karşısında husumet odağı olma konusunda adeta isteklidir. Şehitlerimizin hesabı mutlaka sorulmalıdır.

Uyarıyorum bu coğrafyada bulunmanın şartı sorun çıkmaması için uğraşmak değil sorunların üzerine gitmektir. Türk milletinin onuru yere düşürülemez. Fırat Kalkanı Harekatı artık hedefine ulaşmalı. Ölüm ve cinayet çetesi IŞİD El Bab’dan atılmalıdır. Bu arada Suriye ordusunun geçici sınır çizgisine ulaştığı duyulmuştur. Anlaşılan IŞİD kapana sıkışmış durumdadır. Dualarımız kahraman askerlerimizledir.

CIA Başkanı Türkiye’ye gelmiştir. Yapılan temaslardan çıkardığımız kadarıyla Ortadoğu’daki son olaylar masadadır. Trump tarafından PKK PYD’ye zırhlı araç, mühimmat dağıtımının hızlandırılması ve hatta tank verilmesi elbette ki soğuk kanlılıkla değerlendirilmelidir. Bu kadar sorun içinde devlet güçlü olmadığı, seri kararlar alamadığı, yönetimde fiili hukuki karmaşa sürdüğü sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 ruhuyla devamı mümkün görünmemektedir.

Burnumuzun dibindeki kayalıklar Yunanistan tarafından düşmanca işgal edilmektedir. Bu ülke, hain FETÖ’cüleri iade etmeyerek kimlerle el ele kol kola olduğunu göstermiştir. Sevr’in varisçileri Türkiye’ye meydan okumaktadır. İşgal heveslisi Vandallar ülkemize kan kusturmanın arayışındadır.

"KAVGAYSA ETTİK, BEDELSE ÖDEDİK"

Bugüne kavgaysa ettik. Bedelse ödedik. Ama mutlaka töremizi diri tutarız. Türkiye’nin toparlanması için Türk milliyetçiliğinin devreye girmesi lazımdı. 2007’de cumhurbaşkanlığı seçimine 367 takozunu koyan ahmaklar aslında bu yolu açmış oldu.

Açık ve tartışmasızdır ki bir hükümet etme sistemi için milletimize gidiyoruz. Rejim değişiyor yaygarası koparanlar önce kendi ahlaklarını değiştirmelidirler.

Devletini yıkan zayıflatan bir anayasa teklifi bize göre yok hükmündedir. Anayasanın ilk dört maddesi üzerinde tartışma yapılmasına hoşgörü göstermemiz beklenemeyecektir.

Aramızda bulunuyorken miskin miskin yatıp partimiz için çalışmayanların şimdilerde hayır koalisyonuna katılıp çılgın gibi gezmeleri kara mizahtır.

“Ne oldu da 1 haftada evet dedi” diyenlerin ithamları ayaklar altında kalmaya mahkumdur. Bizim nezdimizde ‘evet’ diyen, ‘hayır’ diyen bütün kardeşlerimiz saygıyı hak etmektedir. Ancak biz parti olarak evet diyeceğimizi söylüyor bunu savunuyoruz.