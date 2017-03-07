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BAHÇELİ'DEN SİNAN OĞAN SALDIRISIYLA İLGİLİ ŞOK YORUM

Bahçeli'den Sinan Oğan saldırısıyla ilgili şok yorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin eski milletvekili Sinan Oğan'a yönelik Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki saldırıyla ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı, eğer Avrupa'ya gidecekse onu yalnız bırakmayacağım" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı çağrı sonrası Erdoğan'ın kendisiyle görüşüp görüşmediği sorulan Bahçeli, "Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Almanya, Avusturya ve Hollanda yönetiminin tutumları değişmediği taktirde sayın cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gidecekse onu yalnız bırakmayacağım" diye yanıt verdi.

MHP'de disiplin süreci başlatılan partililere ilişkin bir soru üzerine MHP lideri Bahçeli, "Süreç tamamlanmak üzere. Zannederim savunma haklarını kullanmak için verilen süre beklenmektedir" dedi.

"ÜLKÜCÜ HİÇBİR ŞEYİ YARIM BIRAKMAZ"

MHP lideri Bahçeli, genel başkan adayı Sinan Oğan'a yapılan saldırıya ilişkin de bir değerlendirmede bulunması istenince "Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiç bir şeyi yarım bırakmaz" diye konuştu.

 

DHA
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