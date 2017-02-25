SON DAKİKABAHÇELİ'DEN YILDIRIM'IN BOZKURT İŞARETİ YAPMASIYLA İLGİLİ YORUM
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BAHÇELİ'DEN YILDIRIM'IN BOZKURT İŞARETİ YAPMASIYLA İLGİLİ YORUM

BAHÇELİ'DEN YILDIRIM'IN BOZKURT İŞARETİ YAPMASIYLA İLGİLİ YORUM

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın bozkurt işareti yapmasını olumlu karşıladığını belirtti.

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Bahçeli ''Başbakan'ın bozkurt işaret eline yakışmıştır. Samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine baksın. sayın Yıldırım siyasei nezaket ve zerafet ile bu işareti yapmıştır.'' dedi.

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