BAHÇELİ'DEN YILDIRIM'IN BOZKURT İŞARETİ YAPMASIYLA İLGİLİ YORUM

Bahçeli ''Başbakan'ın bozkurt işaret eline yakışmıştır. Samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine baksın. sayın Yıldırım siyasei nezaket ve zerafet ile bu işareti yapmıştır.'' dedi.
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