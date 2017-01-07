Bahçeli'nin koleksiyonuna nadide bir hediye

Orsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Olgun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nadide bir köstekli saat hediye etti.

Geçen Kasım ayında Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunduğunu aktaran Tuncay Olgun, “Bizim koleksiyonerliğimiz parti yöneticileri tarafından sayın Bahçeli'ye ulaşmış. Kendisinin doğum günü 1 Ocak. Biz daha önce Ankara'da kendisini ziyaret edip 1911 yılına ait Omega marka bir köstekli saat hediye ettik. Bir de masa saati hediye ettik. Çok mutlu oldu. Saati kullanmaya devam ediyor" diye konuştu.



Bahçeli'nin köstekli saatlere ilgisi olduğunu ve kendisine saat hediye edilmeye başlandığını da sözlerine ekleyen Olgun, “Bir akım da başladı artık. Yavaş yavaş Sayın Bahçeli de bir saat koleksiyoneri olacak" dedi.

