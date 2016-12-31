Bahçeli'nin yeni yıl mesajında çarpıcı talep

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında, milletçe yeni bir yıla girildiğini, taze ve yepyeni umutlara kapı aralandığını belirtti.

Çok zorlu, felaket ve facialarla dolu bir yılın ardından Türkiye'nin huzur ve istikrar özlemlerinin ertelenemeyecek seviyelere ulaştığına dikkati çeken Bahçeli, "Ne yazık ki 2016 yılı korkunç ve kahredici olaylara sahne olmuştur. Terörizmin kanlı ve hain emelleri, 2016'ya damga vurmuş, Türkiye buhrandan buhrana sürüklenmiştir." görüşünü paylaştı.

Terör örgütleri ve destek verip kışkırtan karanlık mihrakların, vatan topraklarıyla beraber komşu coğrafyalarda da şiddet ve cinayetleri ileri düzeyde tırmandırdığına vurgu yapan Devlet Bahçeli, 2016'nın risk ve tehditlerin gölgesinde kalan, belirsizlik ve tehlikelerin yörüngesine giren kayıp bir yıl olarak hafızalara kaydedildiğini aktardı.

"Tarih şahitlik etmiştir"

Başlayan her yılın, bir önceki yıldan daha da kötü sonlanmasının, vatandaşların hayatlarında mutluluk, huzur ve rahatlık adına olumlu duygu ve hislerin gün geçtikçe zayıflaması, sorumluluk sahibi herkesin üzerinde durması gereken bir açmaz olduğuna işaret eden Bahçeli, önceliğine Türk milletini ve değerlerini alan, sorunlara başka başkentlerin çekim alanına kapılmadan Ankara'dan bakan, her türlü ilişkide onurlu, ahlaklı, milli ve ilkeli duruş gösteren siyaset anlayışının her türlü problemi en kısa sürede mutlaka temelinden gidereceğini belirtti.

Türk milletinin, bugünkünden çok daha karanlık bir tablo içinde, yokluk ve buhranları aşma becerisini gösterdiğine tarihin şahitlik ettiğini hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bugün de aynı ruh ve ilhamla zorlukları aşmaması için hiçbir neden yoktur. Türk milleti güçlü basireti, kararlı duruşu ve binlerce yılda oluşturduğu kültürel dehasıyla bunu gerçekleştirecek kudrete fazlasıyla sahiptir. 2017, Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmalıdır. Elbette niyazım öncelikle budur. Dağılmamızı planlayanlara, bölünmemizi arzulayanlara, parçalanmamızı amaçlayanlara karşı tavizsiz bir şekilde ortak cephe alıp, milli hak ve çıkarlarımızı korkusuzca savunacağımızı herkes iyi bilmelidir. Yenilgimizi gözleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Birbirimize düşüp tarihten silinmemizi gözleyenlerin hesabı muhakkak surette bozulacaktır. Türk milleti özgüven ve cesaretle varlığına ve tarihsel mirasına sahip çıkacak, tüm saldırıları Allah'ın izniyle püskürtecek, ihaneti de cezasız bırakmayacaktır."

Yapay tartışmalar, suni gündemler, kısır çekişmelerin Türkiye'nin önünü kesemeyeceğini, milli kenetlenmeye zarar veremeyeceğini vurgulayan Bahçeli, 2017 yılında sağduyu, sabır ve aklın galip gelmesini, milli şuurun yükselmesini ve vatandaşların en kısa sürede huzur ve güvenliğe ulaşmasını Cenab-ı Allah'tan diledi.