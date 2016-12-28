Bahçeli’yi almak için MHP’ye giden adam

Kanal7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet, Yenişafak gazetesindeki köşe yazısında 15 Temmuz gecesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi almak için MHP'ye birinin gittiğini ve buraya geldiklerinde "Merak etmeyin Devlet Bey bende diyeceğim" dediğini yazdı.

Darbe gecesi MHP Genel Merkezi'ne giden esrarengiz adama kimse kim olduğunu sormaz. Ama adamın rahat hareketleri dikkatlerden kaçmaz:



“MERAK ETMEYİN GELDİKLERİNDE 'BAHÇELİ BENDE' DİYECEĞİM”



Özel kalemde 40 yıldır oraya girip çıkan birisiymiş gibi davranışlar sergileyen bu esrarengiz adamla, partinin önde gelen isimlerinden biri az önce asansörde karşılaşmıştı.



Adam, Bahçeli'nin yakın kurmayına ismiyle hitap ettikten sonra, dışarıdan gelen F-16 gürültülerini kast ederek “Merak etmeyin bu üstümüzden uçanlar Türkmen çocukları” der.



Herhangi bir MHP'linin kulağına hoş gelecek bir cümle bu, değil mi?



Tabi, o saat itibariyle Bahçeli'nin darbeye karşı net bir tutum aldığı partililer tarafından da bilindiği için, bu sözlere itibar eden olmaz.



Ancak 'münasebetsizlik' özel kalemde de devam etmektedir.



Herkesin aklında darbe gerçekten savuşturulabilecek mi kaygısı/sorusu var iken, O adamın dünyası başka bir şey ile meşguldür.



“Merak etmeyin!” diye ortaya atılır önce.



Orada bulunanları yatıştırmak isteyen bir kurtarıcı edasıyla.



“Buraya geldikleri zaman onlara 'Devlet Bey bende' diyeceğim” diye devam eder.



O gün orada bulunan ve bana bunları anlatan bir partilinin ifadesiyle, “O akşam darbeci bir tim, Bahçeli'yi teslim almak üzere MHP Genel Merkezi'ne gelecek, güya bu adam da 'Bahçeli bende' diyerek onları geri gönderecekti.”



Hikayenin nasıl bittiğini biliyor musunuz?



Aynı kişi aynı lafları ikinci defa edince, birkaç partili öfkeyle yerlerinden kalkıp bu esrarengiz adamı, özel kalemden kovalıyorlar.

