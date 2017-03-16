Bakan açıkladı: ''Yeni KHK geliyor''

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



Parlamenter sistem, istisnai dönemler harici, hep kavgayı, krizi körüklemiştir. Bizde uygulanan sistem dünyanın hiçbir yerinde yok, geçmişte de yok. Zayıf hükümetler en çok terör örgütlerinin ve Türkiye üzerine hesabı olanların işine yarar. Sermaye yönetimde istikrarı görünce gelir.



Avrupa'ya da şunu sormak lazım, Avrupa şu anda 'hayır' kampanyasını yürütenlerin başını çekiyor, bu hayırcılarla birlikte. Bizim sistem madem o kadar iyiyse, o kadar güzelse Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda, niye kendi ülkelerinizde bu sistemi uygulamıyorsunuz? Madem şu anda Türkiye'de uygulanan hükümet sistemi çok iyi, madem o kadar güzel, buyurun siz de aynısını alın kendi ülkenizde güzel güzel uygulayın. Kendi ülkelerinde böyle bir sistemi uygulamıyorlar, orada tek adamlık var, orada tek adamlığı savunuyorlar, uyguluyorlar.



HOLLANDA KRİZİ

Önümüzdeki dönemde Hollanda'nın tavır ve yaklaşımları, politik duruşları çerçevesinde ilave tedbirler, adımlar atılabilir ama şu an itibarıyla bunları takip edeceğiz.



Hollanda özüne dönüyor. Maskeler düştü, Avrupa özüne dönüyor. Avrupa'nın özünde ırkçılık, kafatasçılık, sömürü, kan, vahşet vardır. Bunlar Avrupa'nın çöküşünün ayak sesleridir. Tarih tekerrür ediyor.



İngiltere Avrupa'daki yangını görerek Brexit ile AB'den ayrıldı. Esas kavga Avrupa'nın birbirleri ile yapacağı kavgadır. Avrupa'da fay hatları var, tarihi kapatamazsınız. Küller savruluyor. İslam ve Türk karşıtlığı ile konsolide etmeye çalışıyorlar. Avrupa'nın çöküşünü hiç kimse engelleyemez.



YENİ KHK GELECEK Mİ ?

Yeni OHAL Kararnameleri var ama içeriği ile bilgi veremeyiz şu aşamada. Şu anda hepsi taslaktır. Kamuoyunda gündeme gelenlerin hiçbirisi kesin değildir. OHAL uzatılır mı, hep birlikte göreceğiz. Şu anda bir karar yok. PKK, FETÖ, DEAŞ dünyanın en kanlı terör örgütleridir. Bunlarla mücadele sürüyor. OHAL şartları devam ediyor.



BANK ASYA'NIN TASFİYESİ

Bank Asya'nın tasfiye sürecinin 2,5-3 yılda tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Hiçbir mağduriyet oluşmayacak.



Bizim bankacılık sistemimiz dünyanın en güçlü bankacılık sistemidir diyebiliriz. 2008'den yani global krizden sonra bankacılık dahil finansal sektörler dahil çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Başka ABD, Avrupa'da bankalara ciddi kaynaklar aktarıldı. Bu kurtarmak için yapıldı. Tüm bunlara rağmen halen yapılar çok kırılgan ve hassastır. Aynı kriz bizde de oldu ama biz kaynak aktarmadık.