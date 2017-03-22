Bakan Ağbal süreyi uzattı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi beyanname sürelerinin uzatıldığını açıkladı.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi beyanname sürelerinin uzatıldığını belirterek, "Bu ayın 23'ünde muhtasar beyanname verilmesi gerekiyor, bu muhtasar verme süresini 23 Mart'tan 27 Mart'a uzattık. 24 Mart itibarıyla KDV beyannamesi verilmesi gerekiyor, bu süreyi de 27 Mart'a uzattık. Gelir vergisi beyannamesi 27 Mart tarihinde verilmesi gerekiyor, bunun da verilme süresini 31 Mart tarihine uzattık. Ödeme sürelerinde bir değişiklik yok" dedi.