Bakan Ağbal'dan KDV açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV'nin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yapılacak düzenlemeyle yabancıların Türkiye'de konut aldığında KDV ödemeyeceğini belirten Ağbal, "Bugün genel kurulda görüşmeleri yapılacak. Son dönemde inşaat sektöründe yaptığımız düzenlemelerden sonra konut satışında çok ciddi anlamda pazar büyüklüğü olacak. Bir yıl elde tutacak, bir yıldan sonra elden çıkardığında KDV ödemeyecek. Yurtdışında yerleşik Türkler için de durum geçerli" dedi.

"VERGİ İNDİRİMLERİNİN BÜTÇEYE ETKİSİ 1 MİLYAR LİRA"

Ağbal, vergi indirimlerinin vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığına dikkat çekerek, "Düzenlemelerle talep öne gelecek. Bütçe tarafında maksimum etki 1 milyar lira. Üretim ve ticaret etkisi maliyeti de aşağı çekecek" diye konuştu.

"BAŞKA SEKTÖRDE VERGİ İNDİRİMİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bu yıl içinde vergi artışı yapmayacaklarını kaydeden Ağbal şöyle devam etti: "Sektör olarak değerlendiriyoruz. Şu andaki değerlendirmede başka sektörlerde geçici vergi indirimi düşünmüyoruz. Kredi mekanizması üzerinden kredi genişlemesine katkı veriyoruz, kamu harcamaları yoluyla piyasaya destek veriyoruz. Bunlar ekonomide talebi yukarı çekecek."

"VARLIK FONU'NA İLGİ BÜYÜK"

Varlık Fonu'yla ilgili konuşan Ağbal, "Fonun en öncelikli kısa ve orta vadeli amacı finansal istikrara katkı sağlamak ve proje bazlı finansman sağlamaktır. Fona ilgi büyük. Yatırım bankaları başta olmak üzere birçok noktada talepler var. Şu anda en önemli aşama 3 yıllık stratejik planının Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması. Projeye dayalı iş yapan uluslararası standartlarda bir fonu inşa etmek istiyoruz. Orta ve uzun vadede Varlık Fonu Türkiye'nin önünü açan bir fon olacak" şeklinde konuştu.

"PROFESYONEL YÖNETİCİLER PARALARINI GETİRİYOR"

Maliye Bakanı, varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için yeniden yapılanmada olduğu gibi kampanya yapacaklarını belirterek, "Bankalarla görüşmemden anlıyorum ki Avrupa başta olmak üzere yurtdışında varlığı olan birçok profesyonel yönetici yavaş yavaş paralarını Türrkiye'ye getiriyor" dedi.

"DÜZENLİ ÖDEYENE KDV İADESİNDE DE KOLAYLIK SAĞLAMAK LAZIM"

Vergisini düzenli ödeyenlere yapılacak indirimi değerlendiren Maliye Bakanı şöyle konuştu: "Yüzde 5'lik indirim çok memnuniyetle karşılandı. Bugün yine bir düzenleme yapılacak banka, finans ve sigortacılık sektörünü bunun dışında tuttuk. Sigorta sektöründe yer alan acentalar da düzenleme dışında kalmış gibi bir soruç ortaya çıktı. Komisyoncular ve acentalar bakımından da bu indirim geçerli olacak. Dürüst mükellefe başka kolaylıklar da sağlamamız lazım. KDV'den iade alacaksa o idadede teminat ve raporların sunumunda kolaylık sağlayalım. Zor günü olduğunda da biz onun elinden tutalım. 3 yıl boyunca beyanneme performansı mükemmel 6 ay zorlandı. Biz bu mükellefin zor gününde de kolaylıklar getireceğiz."