Bakan Ağbal'dan ÖTV açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, ÖTV ve konutta KDV kararıyla ilgili yaptığı açıklamada beyaz eşyadan 3 ay boyunca ÖTV alınmayacağını ifade ederken, konut alıcısı ile satıcısı arasındaki sözleşmelerde binde 9,48 olan vergiyi kaldırdıklarının ve yüzde 8'e düşürdükleri KDV'nin eylül sonuna uzatıldığının altını çizdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, referandum için yapılacak harcamalarla ilgili, "Arkadaşların yaptığı ilk maliyet çalışmalarına göre, referandum için yaklaşık 190 milyon lira merkezi yönetim bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek." dedi.

"KONUTTA VERGİYİ KALICI OLARAK SIFIRLADIK"

Bakanlar Kurulu'nda kararlaştırılan konutta verginin kaldırılmasıyla ilgili olarak Maliye Bakanı Ağbal, "Ekonomide canlanmaya katkı vermek açısından süreyi uzatmak yönünde irademiz oldu. İnşaatta canlanmaya katkı vermek için, vatandaşlarımız konut almak istediklerinde maketten görüp alabiliyor. Bu durumda noterde ön ödemeli satış sözleşmesi yapılıyor. Buradaki vergiyi kalıcı olarak sıfırladık. Konut alıcısı ile satıcısı arasındaki sözleşmelerde binde 9,48 olan vergiyi de kaldırdık. Konut satışlarında müteahhit ile vatandaş arasında yapılan sözleşmedeki vergiyi de kaldırdık. Konut teslimlerindeki yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e düşürmüştük. Bu süreyi mart sonundan eylül sonuna uzatıyoruz." diye konuştu.

"BEYAZ EŞYA UCUZLAYACAK"

ÖTV kararını değerlendiren Ağbal, "Bütün düzenlemeler inşaat sektöründeki canlılığı güçlendirecek. Beyaz eşya mobilya sektöründe de yaptığımız düzenlemeler bu sektörlere hareketlilik getirecek. Vatandaş da bundan yararlanacak. Vatandaş bu dönemde alışverişini hızlandırıyor. 3 aylık süreçte firmaların kampanyaları devreye sokacaklarını, KDV'nin, ÖTV'nin düşeceğini, ürünlerin ucuzlayacağını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi indirimlerinin bir miktar vergi kaybına neden olacağını belirterek, "Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak." dedi.

"YIL SONUNDA ENFLASYON AŞAĞI YÖNLÜ ÇİZGİYE DÖNECEK"

Yılın ilk enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından konuyu değerlendiren Bakan Ağbal; "Enflasyon raporunda 2017'nin ilk aylarında enflasyonun yükseleceğine işaret etmişti. Gıda fiyatlarındaki düzenlemelerin etkisi var. Yılın son çeyreğinde vergi düzenlemelerinin fiyat artışlarının etkisi var. Yukarı yönlü hareket izlese de yıl sonunu yüzde 8 civarında bitireceğini söyleyebiliriz. Geçen sene de benzer bir durum yaşamıştık. Enflasyon aynı şekilde yukarı çıkıp, aşağı yönlü bir trafik izlemişti. Önümüzdeki günlerde gıda konusunda alınacak kararlar, PPK kararları hem de bizlerin alacağı kararlar enflasyonu aşağı yönlü çevirecektir."