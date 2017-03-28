  • Kurtulmuş'tan evlilik programlarıyla ilgili yeni açıklama
  • Kan donduran vahşet: 84 kadına tecavüz etmiş !
  • FETÖ, Betternet uygulamasıyla haberleşiyor
  • İstanbul'daki özel hastanede skandal görüntü
  • Erdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdi

BAKAN ARSLAN: YASAĞIN KALDIRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Bakan Arslan: Yasağın kaldırılacağını düşünüyoruz

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçaklardaki elektronik cihaz yasağı ile ilgili ''En kısa sürede kaldılacağını düşünüyoruz'' dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CNN Türk canlı yayınında, soruları yanıtladı.

ABD ve İngiltere’nin uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili konuşan Bakanı Arslan, bugün teknik bir ekip İngiltere'ye gideceğini söyledi. "İngiltere'nin yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. Görüşmelerimiz bunu gösteriyor " diyen Arslan, ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabileceğini belirtti. 

YÜKSEK HIZLI TREN: İNŞAAT BU SENE BAŞLAYACAK

Ankara'dan yüksek hızlı tren Pendik'e kadar gidiyor, Pendik'ten sonra otobüslerle taşınıyor. Haydarpaşa'ya kadar gidemiyor. Marmaray var ama Marmaray devamında Kazlıçeşme'den Halkalı'ya kadar insanlar gidemiyor. İki kesinti var. Biz Marmaray projesine entegre olacak her iki yakadaki banliyö sistemlerini önce metro standartlarına getiriyoruz. İnşaat sürecinde ne yazıkli ihalelerden kaynaklı bir gecikme oldu ama her iki yakadaki banliyö hatlarında da şu an çok yoğun bir çalışma var. İşler oldukça hızlandı.

2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme Halkalı'yı metro standartına çevirmiş olacağız Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek. 64 km'lik bir güzergahtır Marmaray'ı da katarsahnız yaklaşık 75 km'lik bir güzergahtır. Bu İstanbullular açısından önemli. Türkiye için önemli olan şu Ankara'dan kalkan bir Yüksek hızlı tren Pendikte kalmayacak Haydarpaşa'ya kadar gidebilecek bir kısmı da Avrupa yakasına kadar gidebilecek. Çok önemli. Ankara'dan veya ülkemizin başka bir yerinden İstanbul'a giden yüksek hızlı tren yolcusu ister Asya yakasında ister Avrupa yakasında nereye gitmek istiyorsa oraya kadar gidebilecek. Avrupa'ya giden hızlı tren inşaatını da bu sene başlatıyoruz. Yaklaşık 4 sene sürer. Avrupa'daki sistemle entegre olacak.

508
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderimKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderim
FETÖ'nün medya yapılanması davası başladıFETÖ'nün medya yapılanması davası başladı
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
TRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdiTRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdi
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS