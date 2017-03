Bakan Arslan: Yasağın kaldırılacağını düşünüyoruz

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CNN Türk canlı yayınında, soruları yanıtladı.

ABD ve İngiltere’nin uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili konuşan Bakanı Arslan, bugün teknik bir ekip İngiltere'ye gideceğini söyledi. "İngiltere'nin yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. Görüşmelerimiz bunu gösteriyor " diyen Arslan, ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabileceğini belirtti.

YÜKSEK HIZLI TREN: İNŞAAT BU SENE BAŞLAYACAK

Ankara'dan yüksek hızlı tren Pendik'e kadar gidiyor, Pendik'ten sonra otobüslerle taşınıyor. Haydarpaşa'ya kadar gidemiyor. Marmaray var ama Marmaray devamında Kazlıçeşme'den Halkalı'ya kadar insanlar gidemiyor. İki kesinti var. Biz Marmaray projesine entegre olacak her iki yakadaki banliyö sistemlerini önce metro standartlarına getiriyoruz. İnşaat sürecinde ne yazıkli ihalelerden kaynaklı bir gecikme oldu ama her iki yakadaki banliyö hatlarında da şu an çok yoğun bir çalışma var. İşler oldukça hızlandı.

2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme Halkalı'yı metro standartına çevirmiş olacağız Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek. 64 km'lik bir güzergahtır Marmaray'ı da katarsahnız yaklaşık 75 km'lik bir güzergahtır. Bu İstanbullular açısından önemli. Türkiye için önemli olan şu Ankara'dan kalkan bir Yüksek hızlı tren Pendikte kalmayacak Haydarpaşa'ya kadar gidebilecek bir kısmı da Avrupa yakasına kadar gidebilecek. Çok önemli. Ankara'dan veya ülkemizin başka bir yerinden İstanbul'a giden yüksek hızlı tren yolcusu ister Asya yakasında ister Avrupa yakasında nereye gitmek istiyorsa oraya kadar gidebilecek. Avrupa'ya giden hızlı tren inşaatını da bu sene başlatıyoruz. Yaklaşık 4 sene sürer. Avrupa'daki sistemle entegre olacak.