Bakan Arslan’dan İzmir'e 13 müjde

Menemen-Aliağa Çandarlı otoyolunun önümüzdeki ay temelinin atılacağını açıklayan Bakan Arslan, İZBAN'da seferleri 6 dakikaya indireceklerini ve bunun için de İstanbul Marmaray projesindeki 10 tren setini buraya devredeceklerini söyledi

Körfez Geçiş Projesi'nde ÇED süreçlerinin bittiğini ve Mart ayından itibaren yapım ihalesine çıkılacağını da müjdeleyen Arslan, bu projelerin Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlara ve yurt dışında olumsuz algı yaratmak isteyenlere "cevap" olduğunu söyledi.

ÇANDARLI OTOYOLU



Önümüzdeki ay temelini atacağız ve 3 yılda bitirip kullanıma açacağız. İhaleyi IC İçtaş, İtalyan Astaldi ve Kalyon Ortak Grubu kazandı. 1.4 milyar liralık projeyle, Çanakkale'ye ve İzmir'e ulaşım çok daha rahat olacak.



KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ



Mart ayına kadar ÇED'i almış olacağız. İmar planı çalışmaları da başlıyor. Çıkacak malzemeyle körfezde bir ada yapılması maddesi planlara işlenecek.



ALAÇATI HAVAALANI



Projeler onaylandı. Bu ay içinde Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi için YPK'ya gidilecek. En geç Nisan ayında ihaleye çıkılacak.



İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU



İzmir'de daha önce bitirdiğimiz 5 kilometreye ek olarak Belkahve Tünelini de bitirince Otogarı, Turgutlu'ya kadar bağlayacağız. 2018 sonunda otoyolun tamamı bitecek.



İZMİR ANKARA YHT



Afyon ve Polatlı'da inşaat çalışmaları sürüyor. Salihli'de süreç uzadığı için yeni bir ihaleye çıkacağız. Proje 2019 yılı içinde tamamlanacak.



İZBAN'A MARMARAY AYARI



Torbalı'dan Selçuk'a kadar uzatılacak hat 9 Eylül'de bitirilecek. 10 dakika olan sefer sıklığını Nisan ayında sabah ve akşam saatlerinde 6 dakikaya indireceğiz. Bunun için de Marmaray projesindeki 10 tren setini buraya devrediyoruz.



KEMALPAŞA LOJİSTİK KÖY



İkmal ihalesini yaptık ve 20 Aralık'ta işe başlandı. Hedefimiz 2 yıl içinde bitirip yap-işlet-devret modeliyle çalıştırmak.



SABUNCUBELİ TÜNELİ



Son aşamaya gelindi. 8 bin 115 metrelik 2 tüpün 6 bin 605 metresi bitti. Bin 510 metrelik kısmı kaldı. 2018'in ortasında hizmete sokacağız.



İZMİR-ANTALYA OTOYOLU



İzmir-Aydın arası şu an zaten işliyor. Aydın - Denizli otoyolu projesi için YPK kararı bugünlerde çıkacak. Ardından o da yap-işlet- devret modeliyle yapılacak.



BELEVİ TİRE YOLU



İtirazların olması nedeniyle süreç uzadı. Ama önümüzdeki hafta firma sözleşmeyi imzalayıp Mart ayı içinde bölünmüş yolun inşaatına başlayacak.



ÇANDARLI LİMANI



Çandarlı limanının üst yapısının ihalesine çıkılmasında son aşamaya geldik. Dünyanın bir çok ülkesinden yatırımcıların yoğun ilgisi var. Onu da sonuçlandıracağız.



ADNAN MENDERES HAVAALANI



Hangarların yenilenmesi, apronların inşası için ihale yapıldı, çalışmalar da başladı. Buzlanmaya karşı uçakları koruyan sistemi de kuruyoruz.



LİMAN ESNAFINA MÜJDE



İzmir Alsancak Limanı içerisinde kiracılarımız var. 2016 içerisinde ücretleri yüzde 50 düşürmüştük. Onun da çözümünü getirdik. İlave olarak yüzde 20-40 arası indirim yaparak ortalama yüzde 70 indirim yapmış olduk.

Yeni Asır