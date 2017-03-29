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BAKAN ARSLAN'DAN REFERANDUM TAHMİNİ ! RAKAM VERDİ

Bakan Arslan'dan referandum tahmini ! Rakam verdi

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, referandumda ''evet'' çıkacağını belirtirken, gönlünden geçen rakamı açıkladı.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 16 Nisan referandumu için sahayı gezdiklerini ve kararsızların oranının giderek azaldığını söyledi. Sandıktan "evet" çıkacağı konusunda tereddütlerinin olmadığını ifade eden Arslan, "evet" oylarının yüzde 55'in üzerinde olduğunu kaydetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Habertürk'te dün Hadi Özışık ve Sevilay Yılman'ın sorularını cevapladı. Referandumda "evet" çıkacağı konusunda herhangi bir tereddütlerinin olmadığını söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Memnuniyetle görüyoruz ki tereddütlerin çoğu gitmiş. Sahaya çıktıkça görüyoruz ki kararsızların oranı azalıyor. Yüzde 18 kararsız oranı vardı. Evet çıkmasından yana bir tereddütümüz yok. "Evet" çıkacaktır ama günün sonunda şunu demeyelim 2 puan daha çıksa çok daha iyi olurdu. Evet oranının daha yüksek çıkması için çalışıyoruz. Benim gönlümden geçen çok daha yüksek bir oranın çıkması. En azından 55’in üzerinde olmalı ki evet hayır arasındaki fark yüzde 10 olsun. Ama benim gönlümden geçen yüzde 60 olursa bu çok ciddi bir fark olur."

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