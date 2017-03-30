Bakan Arslan'dan ucuz internet müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta gerçekleştirdiği "Akıllı Şehir" tanıtımında internet hizmetinin her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "İnternetsiz Ev Kalmasın" seferberliğini başlattıklarını açıkladı. Bakan Arslan, hiç internet kullanmamış 1,8 milyon haneyi internetle buluşturacaklarını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ı "Akıllı Şehir" kimliğine kavuşturacak projenin ilk adımının atıldığı törende Karslılarla buluştu. Akıllı Şehir kapsamında hayata geçirilecek uygulamaları tanıtan Arslan, internet kullanmayan hane kalmaması ve her gelir grubundan vatandaşın bu hizmete erişimi sağlayabilmesi için "İnternetsiz Ev Kalmasın" seferberliği başlatıldığının müjdesini de Kars'ta verdi. "İnternetsiz Ev Kalmasın" seferberliği ile Türkiye genelinde sabit telefon abonesi olan ancak hiç internet kullanmamış 1,8 milyon haneyi internetle buluşturmak hedefleniyor.

"'İnternetsiz Ev Kalmasın" seferberliği, doğudan batıya doğru yaygınlaşacak"

Teknolojiyi doğudan batıya doğru yaygınlaştırma vizyonuyla, "İnternetsiz Ev Kalmasın" seferberliğini başlattıklarını kaydeden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet hizmetinin günümüzde artık elektrik ve su kadar önemli bir günlük ihtiyaç haline geldiğini, seferberliğin de bu ihtiyacı karşılaması için başlatıldığını söyledi.

Türkiye'nin dijital dönüşümü için internet kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Bakan Arslan, "Bugünün Türkiye'sinde tek bir vatandaşımızın bile internete erişmekten mahrum kalmaması için çalışıyoruz. Çünkü internet herkes için. Gencimiz, yaşlımız, evinde ödevini yapan çocuğumuz, işini büyütmeye çalışan vatandaşımız için. Bu seferberliğin ilk ve en önemli adımı ise, internet fiyatlarının her gelir grubu tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak" dedi.

"Seferberliğin ilk hedefi vatandaşlarımızı internet ile buluşturmak"

Bakan Arslan, Bakanlık olarak başlattıkları seferberlik çağrısına Türk Telekom'un hızlı bir şekilde yanıt verdiğini ifade ederek, "Baktığımızda Türkiye genelinde sabit telefon abonesi olan ancak bir kere bile internet kullanmamış 1,8 milyon hane var. Bu seferberliğin ilk hedefi bu vatandaşlarımızı internet ile buluşturmak ve internet hizmetinin her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak" ifadelerini kaydetti. Arslan, Türk Telekom'un internetin tüm gelir grupları tarafından ulaşılabilir bir hizmet olması için çalışmalara başladığını da belirterek, "Türk Telekom'daki arkadaşlarımızdan bu seferberlik kapsamında, ilk kez internet ile tanışacak vatandaşlarımız için özel bir tarife çalışmalarını rica ettim. Türk Telekom da sağ olsun çağrımızı hemen benimsedi ve kar amacı gütmeyen bir tarifeyi çalışmaya başladı" dedi.

Akıllı Şehir'de engelliler de unutulmadı

Akıllı Şehir projesiyle vatandaşlara sunulan çözümlerden de bahseden Bakan Arslan, şehir hakkında bilgilere kolayca ulaşmak, kamu hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi, güvenliğin artırılması, yakıt ve enerjiden tasarruf sağlanması gibi imkanların sunulacağı bilgisini paylaştı. Arslan, "Güzel şehrimiz Kars da bu dönüşümde öncü olan şehirlerimizden biri oldu. Mobil Uygulama sayesinde Kars hakkında ihtiyaç duyulan bilgilere akıllı telefonlar üzerinden anında ulaşmak mümkün olacak ve ilimizin tanıtımına katkı sağlanacak. Özellikle engelli vatandaşların Akıllı Şehir uygulamaları ile hayatını kolaylaştırmaya öncelik verdik" açıklamasında bulundu.

Kars'a kazandırılan bir diğer proje de şehre özel "Kars Mobil" uygulaması oldu. Uygulama kapsamında Kars'ı tanımak isteyenlere, şehrin tarihi ve kültürel bilgileri mobil uygulama ile sunulacak.

"Kars fiberkent olacak"

Türk Telekom CEO'su Paul Doany ise, Kars'ı akıllı şehir yapmakla kalmayıp burayı aynı zamanda fiberkent haline getirdiklerini belirterek "Hükümetimizin çizdiği vizyon ve Bakanlığımızın liderliğinde, doğunun yükselen merkezi olan Kars ilimizi, şehirlerde üretkenlik, ekonomik fırsatlar ve gelirin artmasını sağlayan akıllı şehir uygulamalarıyla donattık. Akıllı şehirler arasında yer alan Kars'ın tam anlamıyla bir fiber kente de dönüşmesi hedefiyle iletişim altyapısını da fiberle güçlendiriyoruz. Bu sayede Kars halkına saniyede 100 megabite kadar internet hızı sunabileceğiz ve Karslıların da bilgi ve iletişim teknolojisinin nimetlerinden en üst düzeyde faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

'Sesli Adımlar" artık Kars'ta da kullanılabilecek

Bugüne kadar Antalya ve Karaman'ı akıllı şehir ile tanıştıran Türk Telekom, Bakanlığın önderliğinde Kars'ı da akıllı şehir haline getirdi. Bundan sonra Kars'ta yaşayan herkes ücretsiz Wi-Fi, akıllı kavşak, akıllı aydınlatma, akıllı geçiş sistemi, şehir erişim noktaları ve güvenlik kamerası hizmetleri ile tanışacak. Böylelikle Kars'ın üretkenliği artarak ekonomik fırsatlar zenginleşirken, Kars halkının daha düzenli ve konforlu bir hayat sürmesine de yardımcı olacak.

Türk Telekom tarafından BONİ iş birliğiyle 2014 yılında görme engelli bireyler için özel olarak geliştirilen ve Türkiye'de 14 şehirde kullanılmakta olan Sesli Adımlar Uygulaması, Akıllı Şehirler lansmanı kapsamında Kars Valilik binasında da uygulamaya alındı. Sesli navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin kapalı mekanlarda yardıma ihtiyaç duymadan dolaşıp ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlayan uygulama, operatör bağımsız ücretsiz olarak indirilerek tüm görme engelli bireyler tarafından kullanılabilecek. Görme engelli bireylerin hayatlarını teknoloji sayesinde kolaylaştırmasıyla küresel çapta takdir toplayan uygulama son olarak Dünya Mobil Kongresi 2017 (MWC) kapsamında gerçekleştirilen GLOMO Ödülleri'nde "Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım" kategorisinde 170'ten fazla proje arasından sıyrılarak birincilik ödülünü elde etmişti.