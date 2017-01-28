Bakan Avcı İsrail'e gidiyor

İsrail ile yaşanan krizin ardından bu ülkeye 7 yıl sonra ilk kez bir bakan gidiyor. 7-8 Şubat'ta Tel Aviv'de yapılacak olan Akdeniz Turizm Fuarı'na, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı katılacak. Avcı ‘One Minute' ve Mavi Marmara olaylarının ardından İsrail'e giden ilk Türk bakan olacak. Avcı'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun da bu fuara katılabileceği bildirildi.

TURİZM İÇİN SEFERBERLİK

Nabi Avcı, turizmde seferberlik yapacaklarını belirterek, “150'nin üzerinde ülke olarak fuara katılacağız. İsrail'de yapılacak Turizm Fuarı'na gideceğim. Türkiye bu fuara en son 2010'da katılmıştı. Muhataplarımla görüşeceğim ancak sadece turizmle sınırlı ziyaret olmayacak. Kültürden, turizmden, bilimden sorumlu bakanlarla, üniversite çevreleriyle görüşeceğim. Yarım kalan işleri ve düşük tempoda ilerleyen işlerimiz var. Onların hızlandırılması önemli. Fuar ile turizm ve kültürel ilişkilerin artırılması sağlanacak” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu fuara katılabileceğini söyledi. Dışişleri kaynakları önceliğin güvenlik işbirliği, turizm ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

2009 yılında Başbakan olan Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği İsviçre'nin Davos kentinde, İsrail'e tepki göstermiş, konuşması kesildiği için “One minute” diyerek zirveyi terk etmişti.

SALDIRI SONRASI KRİZ

31 Mayıs 2010'da Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda İsrail'in düzenlediği ve 9 Türk'ün öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıdan sonra İsrail ile olan ilişkiler kopma noktasına gelmişti. İlişkiler, 27 Haziran 2016'da imzalanan anlaşmayla normale dönmüş, ardından karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.