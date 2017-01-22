Bakan Avcı'dan "Topkapı Sarayı" açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Topkapı Sarayı'nın Marmaray ve Avrasya tüneli inşaatlarının etkisiyle kaydığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bugün gazetelerde yer alan "Topkapı kayıyor" iddialarına hükümetten yanıt geldi.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı şunları söyledi:

"O demeçteki Marmara'ya bakan istinat duvarı deyimini Marmaray İstasyonu'na gibi algılıyorlar. Halbuki yazının içerisinde demecin kendisine baktığınız zaman Marmara Denizi kast ediliyor. Marmara Denizi'ne bakan istinat duvarı. Marmaray İstasyonu ayrı, uzak zaten oraya. Apostrof kayması olunca sanki Marmaray İstasyonu'na ilişkin bir açıklama yapmış gibi algılamış bazıları.

Doğru değil, Marmara Denizi'ne bakan istinat duvarı deniliyor. Bunların gerek Marmaray inşaatında, gerek Avrasya tüneli inşaatlarında çevre etki analizleri ve gerekli raporlamalar yapılır ondan sonra inşaata başlanır.

O haberde de yer alan bir konuyla ilgili ayrıca açıklama yapmak gerekiyor. Marmaray ve Avrasya Tüneli çalışmalarının da buradaki zemin hareketliliğine olumsuz etki ettiğine dair dolaylı da olsa bir ima veya cümle var. Bu, doğru değil. Elimizdeki bütün bilimsel raporlar, çalışmalarla ilgili raporlar, böyle bir etkiden söz etmiyor. Böyle bir etki olduğuna dair elimizde bilimsel bir veri yok.

Ama bunlar genellikle böyle şehir efsanesi olarak konuşuluyor. Buna rağmen biz o sismik kuyular üzerinden yaptığımız çalışmalarla zaten ne tür yer hareketliliklerinin bölgeye ne oranda etki ettiğini ölçeme şansını yakalamış olacağız. Ona göre de gerekli restorasyon ve diğer tedbirleri alacağız."