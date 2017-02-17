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BAKAN BOZDAĞ CANLI YAYINDA AÇIKLADI: VAZGEÇTİK

Bakan Bozdağ canlı yayında açıkladı: Vazgeçtik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Göynük'te düzenlenen Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz İyileştirilmesi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Antalya’da düzenlenen Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü DEPAR Projesinin ‘Müdahale Programları İçin Yaygınlaştırma Eğitimi’ açılış törenine katıldı. 
 
Bakan Bozdağ, cezaevindeki her tutuklu ve hükümlünün aileleri tarfından Türkiye Cumhuriyeti’ne bir emanet olduğunun unutulmamasını istedi. Cezaevlerinin dış güvenliği ile ilgili yapılan düzenlemelerle ilgili de son dakika açıklaması yapan Bakan Bozdağ,  hem Türkiye içinden hem de Türkiye dışından cezaevleri aleyhine ciddi kampanyalar yürütüldüğünü belirterek, “Türkiye Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele bulunduğuna ilişkin iftiraları hakikat gibi milletin önüne koymaya devam ediyorlar. Biz bu konudaki her açıklamayı çok büyük bir ciddiyetle takip ediyoruz. Eğer doğruluk payı varsa bununla ilgili gereğini derhal yerine getiriyoruz” dedi. 
 
"KARARDAN VAZGEÇTİK"
 
Net bir şekilde ifade etmek isterim ki CİK çalışan personelimizin hepsi büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyorlar. Belki medya, belki toplum burada çalışma yapanların, yaptıkları fedakarlığın, yaptıkları büyük vazifenin ve yaptıkları iyi şeylerin yeterince farkında olmayabilirler. Ama biz Bakanlık olarak sizlerin ne kadar büyük bir iş yaptığınızın farkındayız. O nedenle önümüzdeki dönemde CİK ilgili yeni bir yasal düzenlemeyi Bakanlar Kurulu’na oradan da TBMM’ne sevk etmeyi planlıyoruz. Daha önce bildiğiniz üzere cezaevleri dış güvenliğinin jandarmadan alınıp, Adalet Bakanlığı’na verilmesi ve bu kapsamda bazı düzenlemelerin yapılmasına dair çalışmalarımız vardı. Ancak bu çalışmalar akamete uğradı. Yeni dönemde hükümetimizle yaptığımız istişareler doğrultusunda cezaevlerinin dış güvenliğinin İçişleri Bakanlığı’nda dolayısı ile jandarmada kalması konusunda bir karara vardık. Bu nedenle dış güvenliğin Adalet Bakanlığı’na alınması kararımızdan vazgeçtik. Ancak bu dış güvenlik ile ilgili yasanın içerisinde yer alan diğer hükümlerin ve bunun yanında ihtiyacımız olan diğer bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesinden vazgeçmedik. CTE Genel Müdürlüğü ve Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne bu konuda son hazırlıkların yapılması talimatı verilmiştir. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulumuza bu konudaki nihai çalışmamızı arz edeceğimizi ve bu kapsamda bazı önemli düzenlemeler yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.
 

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