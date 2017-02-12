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BAKAN BOZDAĞ: HAYIR DİYENLER...

Bakan Bozdağ: Hayır diyenler...

Adalet Bakanı Bozdağ, referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hayır diyenler, halkı doğrudan hükümeti seçmeye ehil görmeyenlerdir; evet diyenler ise, halkı doğrudan hükümeti seçmeye ehil görenlerdir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirinden tam ayrı ve birbirine karşı tam bağımsız olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri birbirinden tam ayrı ve birbirine karşı tam bağımsızdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, kuvvetler birliği değil, kuvvetlerin tam ayrılığı ve kuvvetlerin tam bağımsızlığı zorunlu temel esastır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, yasama kuvveti/üyeleri, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme/hükümet de doğrudan halk tarafından seçilir. Halbuki mevcut parlamenter sistemde, halk doğrudan yürütmeyi seçemez. Yürütme, halkın seçtiği yasamadan çıkar ve yasamanın güvenine dayanır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise yürütme, doğrudan halkın iradesinin yansıdığı sandıktan çıkar ve halkın doğrudan güvenine dayanır. 16 Nisan 2017'deki halkoylamasında halka, yürütmeyi doğrudan seçmeyi isteyip istemediği, sorulacaktır. Halk oylamasında, yürütmeyi doğrudan ben seçeceğim diyenler "evet',yürütmeyi doğrudan ben seçmek istemiyorum diyenler "hayır" diyecektir. "Hayır" diyenler, halkı doğrudan hükümeti seçmeye ehil görmeyenlerdir; "evet" diyenler ise, halkı doğrudan hükümeti seçmeye ehil görenlerdir. Ben, kuvvetler ayrılığına inandığım, hükümeti doğrudan halkın seçmesinin demokrasi ve milli egemenliğe daha uygun olduğu için "evet" diyorum."

İHA
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