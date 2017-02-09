BAKAN BOZDAĞ REFERANDUM TARİHİNİ AÇIKLADI

Bakan Bozdağ referandum tarihini açıkladı

Adalet Bakanı Bozdağ, referandum için 16 Nisan tarihini işaret etti.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum tarihinin 16 Nisan olarak öngörüldüğünü söyledi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 9 Nisan tarihinde karar kıldığı açıklanmıştı.

TRT Haber'e konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum ve anayasa değişikliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, referandum için 16 Nisan tarihini öngördüklerini açıkladı. Bakan Bozdağ’ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanının KHK’larla halkı yöneteceği de abartılı bir çarpıtma. Cumhurbaşkanına meclisi fesetme yetkisi verilmiyor. Halkın gözüne baka baka yalan söyleniyor. Cumhurbaşkanımızın bir tereddütü yok. Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor.

Referandum sürecinde AK Parti ve MHP’den fire olmaz. Bahçeli’nin son konuşması tarihi bir konuşmadır. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu.

CHP AYM’ye başvurabilir zaten alışkanlıkları böyle. Halka sorulacak bir konuda AYM’ye gitmek siyasi etiğe uymaz. FETÖ elebaşısının iadesi ABD ile ilşkilerimizin en önemli gündem maddesidir."

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