Bakan Bozdağ'dan ByLock açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ByLock soruşturmalarına ilişkin olarak, "Geçmişte siyaset yapmış değişik partilerden pek çok siyasetçi var. ByLock ile ilgili konuda çalışmalar devam ediyor" dedi.

CNN Türk canlı yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fethullah Gülen'in başka ülkeye gidebileceği iddialarına ilişkin, Bozdağ, "Kanada başta olmak üzere çiftlikler satın alındığına dair ciddi istihbaratlar var. Başka ülkeler de var. Kanada da biraz daha yoğunlaşmış çalışma olduğuna dair istihbaratlar var. Tramp'ın seçilmesinden sonra da bu çalışmaların daha da ivme kazandığına dair istihbaratlar geliyor. Bu bilgileri de ABD Adalet Bakanlığı'na da ilettik. Kanada'da yeni alınmış bir arazi kimlerin aldığı isimleri açıklamam istihbarat bilgisi" dedi.

"Medyada çıkan isimlere ilişkin bir çok haber asılsız"

"ByLock kullanan, FETÖ ile bağlantılı siyasiler" tartışmasına ilişkin Bozdağ, "Soruşturmaların içerisinde geçmişte siyaset yapmış değişik partilerden pek çok siyasetçi var. ByLock ile ilgili konuda çalışmalar devam ediyor. Kim varsa adli süreçler işler. Medyada çıkan isimlere ilişkin bir çok haber asılsız" dedi

"Halaçoğlu propaganda yapıyor"

MHP Grup Başkanvekilliği Prof. Yusuf Halaçoğlu'nun "AKP 'Savaş var' deyip referandumu rafa kaldırabilir" iddiasını değerlendirmesi istenen Bozdağ, "Böyle bir şey söz konusu değil. Sayın Halaçoğlu propaganda yapıyor. Taktik hamle. Hepimiz sandıktan çıkan karara saygı duyacağız" dedi.

"Halk oylamasının meşruiyet sınırı..."

"Hayır önde çıkar ise yada çok az farkla 'Evet' çıkarsa ne olur? sonucun meşruiyeti ile oran arasında bir bağ var mıdır? " şeklindeki bir soruyu Bozdağ, "Meşruiyeti anayasa tayin ediyor. Halk oylamasının meşruiyet sınırı 50 virgül 01'dir. Bunu kim alırsa evet veya hayır yönünde meşrudur" diye yanıtladı.