Bakan Bozdağ'ın ''fesih'' tanımı olay oldu

Anayasa değişikliğindeki cumhurbaşkanına verilen ‘fesih' yetkisi tartışmalarına ilişkin son açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının fesih yetkisinin olmadığını savundu ve ‘sadece TBMM seçimlerini yenileme yetkisi vardır’ dedi. Türk Dil Kurumu'na göre fesih: "Verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma. Dağıtma, dağıtılma: Parlamentonun feshi" anlamına geliyor.

İşte Bakan Bozdağ’ın sosyal medyada geniş yankı bulan ‘tanım’ açıklaması;

“Anayasa değişikliği paketinde Cumhurbaşkanı’nın TBMM’yi fesih yetkisi yoktur;sadece TBMM seçimlerini yenileme yetkisi vardır. “Fesih”ayrı şeydir,”seçimlerin yenilenmesi”ayrı şeydir. “Fesih”ile “seçimlerin yenilenmesini”aynı saymak/göstermek,bu gerçeği değiştirmez. TBMM’nin feshi,TBMM’nin ve TBMM üyelerinin görevini sonlandırır. Yani feshedilen parlamentonun ve milletvekillerinin görevi sona erer. Seçimlerinin yenilenmesi, TBMM seçiminin yenilenmesidir. Bu halde TBMM’nin de milletvekillerinin de görevi sona ermez devam eder.

Feshedilen parlamentonun görevi, sona erer. Seçimleri yenilenen parlamento ve vekillerinin görevi ise yenileri seçilene kadar devam eder Bu nedenle anayasada, “fesih” kavramı yerine “seçimlerin yenilenmesi” ibareleri, bilinçli olarak kullanılmıştır. Bunun amacı, “istimrar” ilkesi gereği yasamanın sürekliliğini sağlamak ve ülkeyi hiçbir şartta parlamentosuz bırakmamaktır.



Bu nedenle 1982 anayasasında olduğu gibi anayasa değişiklik paketinde de bilinçli olarak “seçimlerin yenilenmesi” ibareleri kullanılmıştır. Cumhurbaşkanı’nın TBMM seçimlerini yenilemesi halinde,TBMM seçimiyle birlikte otomatikman Cumhurbaşkanı seçimi de yenilenecektir. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanının seçimi yenileme yetkisi, gerçek fesih yetkisinden ayrı ve başka olup, yeni sistemin en özgün yönlerindendir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ekibinin konuyu çarpıtması, bu hakikati değiştirmez, değiştiremez”