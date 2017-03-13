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BAKAN CANİKLİ AÇIKLADI: ''BOĞAZ KÖPRÜLERİNE ORTAK GELEBİLİR''

Bakan Canikli açıkladı: ''Boğaz köprülerine ortak gelebilir''

Emlak sektöründe başlayan "gayrimenkul sertifikası" düzenlemesine köprüler de dahil olabilir...

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Geçtiğimiz hafta hayata geçirilen gayrimenkul sertifikası düzenlemesine büyük altyapı projeleri de eklenebilir. Başbakan Yardımcısı Canikli, düzenlemenin zamanla başka projelerle genişletilebileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, gayrimenkul sertifikası düzenlemesine köprüler gibi büyük altyapı projelerin de eklenebileceğini, düzenlemeye kira getirili projelerin de monte edilebileceğini söyledi.

Gayrimenkul sektöründe finansman çeşitlendirmesi ve küçük yatırımcıların gayrimenkule yatırım yapabilmesini amaçlayan gayrimenkul sertifikası düzenlemesinde, ilk ihracın TOKİ-Makro İnşaat ortaklığındaki konut projesine yönelik gerçekleştirileceği ve ihraçta toplam hasılatın 143.24 milyon lira olarak öngörüldüğü açıklanmıştı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) halka arz yoluyla 239.2 milyon lira tutarında gayrimenkul sertifikası ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Başvuru Cuma akşamı yayımlanan SPK bülteninde yer aldı.

Sistem, küçük yatırımcının da gayrimenkul projelerinde metrekare bazlı yatırım yapabilmesini düzenliyor.

'İLAVE DETAYLANDIRMALAR YAPILMASI GEREKİYOR'

Canikli Reuters'a verdiği söyleşide gayrimenkul sertifikası düzenlemesinin zamanla başka projeler için de genişletilebileceğini şu sözlerle anlattı:

"Düzenleme değer kazanacak bütün projeler için geçerli. Teorik olarak köprüler bile dahil edilebilir. Ancak ilave baz detaylandırmalar ve modellemeler yapılması gerekiyor. Mesela mülkiyetin kamuya geçmemesi gerekiyor. Belki kira getirisi üzerine kurulu bir model de (gayrimenkul sertifikası düzenlemesine) ilave edilebilir.

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