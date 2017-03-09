Bakan Canikli'den flaş dolar açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, NTV canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Canikli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ekonomideki son durumu değerlendiren Canikli şunları kaydetti: "En kötüler geride kaldı. Bundan sonra hem para piyasalarındaki dalgalanmanın boyu ve şiddeti azaldı ve azalmaya devam edecek. FED kaynaklı dalgalanma olabilir, kalıcı zarar olmaz. Üretim ve istihdamda da en kötü tablolar geride kaldı. Zaman zaman günlük süreç içerisinde ciddi yüksek oranlı volatilite ortaya çıkabiliyor. Bunlar da geçici. Son birkaç ayda göreceli bir istikrar ortaya çıktı para piyasalarında. Reel sektörde de talepte de ciddi biryukarı yönlü hareket başladı. Güvenlik faktörlerden etkilenmek üzere hanehalkı talebi ertelenmişti. O algı hızla dağılıyor. Çok ciddi tedbirler de hayata geçirildi."

"KURDAKİ DALGALANMANIN BOYU AZALDI"

Canikli dolardaki dalgalanmayla ilgili olarak "Piyasanın hareketlerini tahmin etmek mümkün değil. Piyasalardaki aşağı yukarı hareketler son derece doğal. Dalgalanma dar bir bantta gerçekleşiyor, dalgalanmanın boyu azaldı. Yüzde 4-5'lik bir dalga boyunda dalgalanmıyor" dedi.

"İSTİHDAM 300 BİNE YAKLAŞTI"

KOBİ'lere bir ayda 10.8 milyar TL'lik kredi desteği sağlanacağını ve aktarılan kaynağın 3 yıllık maliyetinin 2,7 milyar lira olduğunu kaydeden Canikli şöyle devam etti: "Bütçe dengelerinde herhangi bir bozulma olmayacak. Kredi Garanti Fonu destekli kredi uygulamasıyla bankalara sektörde ciddi bir rahatlama sağlanacak. 2,1 milyonluk bir istihdam paketinde de hızlı gidiyoruz. Cuma günkü rakamlar 300 bine doğru gidiyoruz. 200 bin istihdam da toplum yararına çalışma. Kısa sürede 500 binlik istihdam. Fiilen ekonomi hissediyor ama rakamlara yansıması 3 ay gecikmeyle geliyor."

"TMSF BÜNYESİNDEKİ ZARAR EDENLER SATILABİLİR"

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketlerin şirketlerin varlıklarının toplam değerinin 48 milyar TL olduğunu belirten Canikli, bu şirketlerin hasılatları toplamının 30 milyar TL olduğunun altını çizdi. Canikli, 800'den fazla şirketin TMSF bünyesinde olduğunu ifade ederek, "Müdahale etmeseydik, şirketlerde iflaslar olabilirdi. Normalde bu şirketler mahkeme sonuçlanana kadar kalacak, satılmayacak. Mahkeme suçlu bulmazsa sahiplerine iade edilecek. Yargılama sonuna kadar yönetilecek. Mali yapısı bozulup zarar eden firmaların finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla zarar edilenlerin tamamı satılabilir" diye konuştu.

"İHRAÇ DA İADE DE OLUR"

Yeni KHK hazırlığıyla ilgili konuşan Canikli, "Şu an itibariyle kesin olarak şu konu vardır demek mümkün değil. OHAL'le bağlantılı konular gündeme geliyor. İhraç da iade de olur" dedi.

Canikli, OHAL'in uzayıp uzamayacağına ilişkin herhangi bir kararın olmadığını söyledi.

Referandum sürecinin ekonomiye etkisiyle ilgili değerlendirme yapan Canikli, "Bundan sonraki dönemde Türkiye'nin güçlü yapısı garanti altına alınıyor. Koalisyon hükümeti sıkıntıları yaşanmayacak. Ekonominin olmazsa olmazı istikrardır. Bu onu sağlıyor. Şu sistemde gelecekle ilgili hiçbir öngörüde bulunamazsınız. Temel neden cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki çatışmalardan kaynaklanıyor. İngiltere'de tek adam vardır, Almanya'da tek kadın vardır. İki olduğu zaman olmaz. Ekonomide kimsenin hayal dahi edemeyeceği yukarı yönlü hareketi yakalayacağız" şeklinde konuştu.