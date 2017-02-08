Bakan Çavuşoğlu açıkladı ! Rakka'ya operasyon geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kalesi konumunda olan Rakka'ya gerçekleştirilmesi planlanan operasyonla ilgili açıklama bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekir" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Çavuşoğlu'nun, Ankara'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

- Trump ile Erdoğan dün gece son derece faydalı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi; konulardan biri DEAŞ ile mücadele ve bu bizim ortak hedefimiz. Önümüzdeki süreçte DEAŞ için üç kritik şehir var; El Bab, Rakka ve Musul; buralardan DEAŞ'ın temizlenmesi için ortak mücadele konusunda irade belirttiler. Bu nedenle önümüzdeki süreçte El Bab operasyonunun bir an önce tamamlanması gerekiyor.

- Son günlerde El Bab'da TSK ve ÖSO ciddi mesafe katetti, bundan sonraki hedef Rakka operasyonudur.

- Rakka operasyonunun doğru kişilerle yapılması gerekiyor. Başından beri bölgesel ülkeler ve koalisyon olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz dedik, sokmamız da gerekiyor.

- Terör örgütlerine güvenmemek gerekiyor, yoksa Suriye'nin geleceği için çok ciddi hata olur.

- Bundan sonra DEAŞ ile mücadelemizin ABD ile daha etkili olacağını ve kısa sürede DEAŞ'ı Irak ve Suriye'den temizleyebileceğimize inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde, DEAŞ'la savaşan iki ülkenin El Bab ve Rakka'da birlikte hareket etmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirilmişti.