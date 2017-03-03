Bakan Çavuşoğlu: Alman derin devletinin işi

Almanya'da iki bakanın toplantılarının iptal edilmesine sert tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Alman derin devletinin sistematik uygulaması, tesadüf değil. Bizimle ilişkilerimizi sürdürmek istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Karşılığını hiç çekinmeden veririz. O zaman gerisini siz düşünün" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Bakanlar Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekçi'nin toplantılarının iptal edilmesine sert tepki gösterdi. "Tesadüf değil, Türkiye bunun altında kalmaz" diyen Bakan Çavuşoğlu aha önce de bu tür engelleme çabaları olduğunu hatırlatarak,"Terörist başlarına izin veriyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na izin vermiyorsunuz. Bunun izah edilir bir yanı yoktur.Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi.



Neden? Türkiye'nin burada kampanya yapmasını istemiyorlar çünkü onlar da hayır için çalışıyorlar. Güçlü Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar" diye konuştu.

KARŞILIĞINI VERİRİZ

"Türk toplumuna yaptığınız sistematik baskılar Türk toplumunu yıldırmaz. Bunu başaramazsınız. Gelin ortak hareket edelim. Türk toplumuna yönelik de birlikte çalışalım" çağrısı yapan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Büyükelçimizi bakanlığa çağırmaları ve orada söyledikleri, özrü kabahatinden büyük. Neymiş, Türk bakanlar Almanya'ya gittiği zaman kendi muhataplarıyla da görüşmek durumdalarmış. Siz bakanlarımızla görüşmek istiyorsanız adam gibi talepte bulunursunuz biz de memnuniyetle görüşürüz. Böyle dayatmayla görüşmeyiz. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Gelin ortak hareket edelim. İki ülke arasında çok önemli bağlar var bunları güçlendirelim ama şu seçim öncesi popülizmden uzak durun. Bizimle ilişkilerimizi sürdürmek istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Karşılığını hiç çekinmeden veririz. O zaman gerisini siz düşünün.Yıllara dayanan müttefikliğimizi, dayanışmamızı ortadan kaldırmak istiyorsanız Türkiye de bunun altında kalmaz."