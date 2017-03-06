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BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ALMAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le karşı tarafın isteği üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan’ın sözlerinin adından gelen bu telefon dikkat çekici bulundu.

İHA
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