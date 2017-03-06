Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le karşı tarafın isteği üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan’ın sözlerinin adından gelen bu telefon dikkat çekici bulundu.
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