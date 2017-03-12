BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZ

Fransa'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da yaşanan skandal için, "Bunun bir kere karşılığı olacak. Özür dilemek yetmez. Karşılığını vermeye başladık. Büyükelçi ülkeye gelmesin dedik. Giremez. Kesinlikle adım atacağız, fazlasıyla atacağız. Daha sonra da Hollanda özür dileyecek Türkiye'den. Hollanda özür dilemediği sürece de biz bu adımları atmaya da devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle:



Tamamen kabul edilemez. Avrupa'nın diğerlerine ve ilkelerine aykırı. Aynı zamanda Viyana Sözleşmesi'ne de aykırı. Bizim bakanımızın kendi elçiliğine girmesi diplomatik bir araçla engellendi. Bu tür şeyleri Avrupa'da savaşlar zamanında, Nazi zamanında bile görmedik. Bugün Wilders'in ve koalisyon hükümetinin birbirinden hiç farklı yok. Aynı söylemi, aynı retoriği takip ediyorlar. Wilders Hollanda siyasetini rehin almış durumda.

'VİYANA ANLAŞMASI AÇIK'

Sizler de gördünüz, Hollanda kadın bir bakanımızın önce yolunu kesti. Sonra tam elçiliğimize girerken engelledi. Viyana Anlaşması açık. Burası Türk topraklarıdır. Ayrıca içerideki Başkonsolosumuzun da dışarı çıkmasına izin verilmedi. Yapılan ırkçılıktır, İslam düşmanlığıdır. Protesto yapan insanları köpeklere ısırttılar. Türkler gelebilir ama buradaki Türklerle buluşamaz diyorlar. Biz Türkleri esir mi verdik bunlara? Türklerin Türkiye ile bağını koparmak istiyorlar.

Bunun bir kere karşılığı olacak. Özür dilemek yetmez. Karşılığını vermeye başladık. Büyükelçi ülkeye gelmesin dedik. Giremez. Adımları atacağız. Daha sonra da Hollanda özür dileyecek. Yoksa bu adımları atmaya devam edeceğiz.



'İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNE DOĞRU GİDİLİYOR'

Ben insan gibi dedim ki seçimlerden sonra geleyim isterseniz. Küstahça Çavuşoğlu seçim öncesi de sonrası da gelemez, gelirse laleleri görmeye gelebilir dediler. Bundan daha küstah bir cevap olabilir mi? İlla seçim öncesi gelmem önemli değil. Yok dediler, seçim sonrası gelmene de karşıyız. Avrupa bir uçuruma doğru gidiyor. İkinci Dünya Savaşı öncesine doğru gidiyor. Bunu hatırlatınca da çok üzülüyorlar.