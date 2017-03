Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı yüz yüze görüştü

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Berlin'de yaptığı görüşmede, "Nazi dönemi kıyaslamarının kabul edilemez" dedi. Çavuşoğlu ise düzenlediği basın toplantısında, "Gabriel iyi düşüncelerini ve temennilerini, Almanya’nın beklentilerini samimi bir şekilde söyledi. Dostum Gabriel’i Türkiye’de ağırlayacağız" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "Biz hiçbir zaman Almanya'daki seçilerde taraf tutmadık. Almanya da taraf tutmamalı. Herhangi bir 'hayır' veya 'evet'e meyil göstermemelidir. Biz hiç kimsenin seçimine, iç işine karışmıyoruz. Dostlarımızdan da beklentimiz budur" dedi.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Berlin'de biraraya geldi. Alman kamuoyunda önemli yer tutan toplantı krizi ve Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasının ardından yüz yüze gerçekleşen ilk görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, son günlerde testten geçen Türk-Alman ilişkilerine daha fazla zarar vermemek için karşılıklı saygıyı esas alan bir diyaloğa gerek duyulduğunu söyledi. Çavuşoğlu ile görüşmesinin," İyi, dürüst ve dostça" bir havada ancak zor geçtiğini belirten Gabriel, "Nazi dönemi kıyaslamalarının kabul edilemez olduğunu bir kez daha söyledim. Almanya'nın şu anda bu topraklarda yaşanan en özgür dönemi yaşadığını, dünyanın en demokratik ve özgür ülkelerinden biri olduğumuzu ifade ettim. Son günlerde yapılan suçlamaların tekrarlanmaması gerektiğini belirttim." dedi.

Gabriel, görüşmede Türk tarafının da aynı çerçevede saygı beklediğini aktardığını söyledi. İki tarafında kırmızı çizgileri olduğunu dile getiren Gabriel, Almanya açısından bunun "Nazi kıyaslaması" olduğunu belirtti. Görüşmede tutuklu bulunan Deniz Yücel konusunda Türk tarafının hukukun üstünlüğüne bağlı kalması gerektiğini hatırlattığını da kaydeden Alman Bakan, "Süresi belli olmayan bir tutukluluğu yanlış ve orantısız bulduğumuzu söyledim" dedi.

Yücel ve diğer tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını arzuladıklarını da vurgulayan Gabriel, Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede Deniz Yücel ile Alman konsolosluğunun bağlantıya geçmesi konusunda olur verdiğini ve bunun gerçekleşmesini bekledikleri söyledi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Çavuşoğlu da ayrıca bir basın toplantısı düzenleyerek, Alman mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmeye dair bilgilendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Son bir yılda Almanya'da yaşayan Türk toplumuna yönelik sistematik baskıdan rahatsız olduğumuzu ve Türk toplumunun da çok etkilendiğini, esasen Almanya'nın entegrasyon politikalarıyla da çeliştiğini söyledim.

- Türkiye'ye yönelik sistematik bir şekilde karalama kampanyası, Cumhurbaşkanımızın adeta bir nefret unsuru haline getirilmesi ve topyekün Türkiye'ye yönelik saldırılar, Almanya'da PKK ve diğer terör örgütlerinin serbestçe faaliyet göstermesi gibi rahatsız olduğumuz konuları açık bir şekilde bu sabah gündeme getirdik.

DOSTLARIMIZDAN BEKLENTİMİZ...

- Hayırcılar her türlü burada eylemlerde bulunuyorlar. Destekleniyor, bazı yerlerde belediyeler ortak oluyor. Ama evet için kampanya yapmak isteyenler engelleniyor. Bu demokrasiye uymaz. Biz hiçbir zaman Almanya'daki seçilerde taraf tutmadık. sadece Türklere 'entegre olun, vatandaşlığı alın' dedik. Tabii ki seçme ve seçilme hakkı da dahildir. Seçimlerde hiç taraf tutmadık. Almanya da taraf tutmamalı. Herhangi bir 'hayır' veya 'evet'e meyil göstermemelidir. Biz hiç kimsenin seçimine, iç işine karışmıyoruz. Dostlarımızdan da beklentimiz budur. Bu sabahki toplantı için dostum Gabriel'e de teşekkür ediyorum.

- Gabriel iyi düşüncelerini ve temennilerini, Almanya’nın beklentilerini samimi bir şekilde söyledi. Dostum Gabriel’i Türkiye’de ağırlayacağız.

- Alman hükümetinin kanunları çerçevesinde birlikte hazırlamış olduğumuz toplantılardı bunlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere, başbakanımız ve diğer bakanlarımız ile birlikte diğer tüm yetkililer, Almanya hükümetine karşı olumlu bir tutum içerisindeler bu kampanya öncesinde.

- Şuna eminiz ki Türk politikacılar, Alman politikasına karışmak için değil, basit bir şekilde seçmenlere seçme hakkı olan insanlara seçimlerde olduğu gibi bu referandumda da herhangi bir politikacı burada kendini ifade etmek isteyen buraya gelip bunu yapabilir. Çünkü farz ediyoruz ki Almanya demokratik bir ülke.

GAZETECİ DENİZ YÜCEL’İN TÜRKİYE’DE TUTUKLANMASI

- Bu hukuki bir konu ve hukuka bağlı. Ve siyasilere bağlı değil ve gazetecilere de bağlı değil onun serbest bırakılması. Soruşturma söz konusu onunla ilgili. Gazeteciyi sordunuz. Gazetecilikten dolayı tutuklanmadı. Türkiye'deki hukuki bir süreç söz konusu. Ben bir yargı insanı değilim, bir bakanım ve Türk hukukuna bağlı gazetecinin serbest bırakılması.

SORU: Dost kalıp kalmamak konusunda karar vermek gerektiğini ifade ettiniz. Siz Almanya'ya yönelik bu kelimeleri ifade ettiniz mi? Bu eleştirileri mevkidaşlarınıza ilettiniz mi? Bir tartışma devam etmekte, hangi mesajları Almanya'ya taşıdınız? Ağır eleştirileri onlara da söylediniz mi?

Almanya Türkiye'deki her gelişmeyle ilgili açıklama yapma ihtiyacı hissetmekte. Hukukun üstünlüğü, demokrasiyle ilgili olsun. Biz burada bir farklılık görüyoruz bakış açımızla ilgili olarak. Almanya'da şunu görmekteyiz, her gün her politikacı yada bir çok politikacı, basın ve yerel yetkililer çok sert ve negatif şekilde Türkiye’ye yönelik tutumları ortaya koymakta. Bunlar kabul edilebilir tutumlar değil. Türkiye'ye yönelik İslamofobik eğilimler, bu sadece düşmanlığı artıracak eğilimleri besler. Bunlarla birlikte hoşgörüsüzlüğü besler diye düşünüyorum.

SORU: Siz şunu ifade ettiniz. "Bir karar vermeli, Türkiye dost olarak kalacak mı, yoksa kırılma mı kalacak" şeklinde. Bunu detaylandırabilir misiniz?

Arkadaşlar bile, müttefikler bile bir çok konuda farklı şeyler düşünebilir. Her şeyde aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Politikalarda bazen düşmanlık görülmekte, biz bunu hissetmekteyiz. Biz alman dostlarımıza, Türkiye'yi düşman mı dost olarak mı görüyorsunuz... Biz düşman olarak görmüyoruz, dost olarak görüyoruz. İncirlik'i açmış durumdayız.

SORU: Cumhurbaşkanı'nın miting günü gündeme geldi mi? Tarih netleşti mi? Bahçeli'nin katılacağı yönünde bilgiler var mı?

Cumhurbaşkanı'nın nerede miting yapacağı belli değil. Ama bu konu gündeme geldi nerede olabileceğine dair. Ama henüz tarihi belli değil. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Almanya'ya geldiği zaman gerektiği her türlü tedbiri doğal olarak alacaklarını bana söylediler.

Sayın Devlet Bahçeli, bir devlet adamı olarak Almanya'daki bu iptaller ve bu baskılardan dolayı bir tepki olarak ben de gelebilirim dedi ki bence bu devlet adamına yakışır bir tavırdır. Elbette iki lider birlikte gelirse de ne ala olur. Bu da milli duruş için sembolik bir ziyaret olur.