Bakan Çavuşoğlu resti çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNNTürk'te soruları yanıtlıyor. Almanya'nın ardından Türkiye'nin referandum etkinliklerine yasak getiren Hollanda'ya tepki gösteren Çavuşoğlu, "Hollanda uçağımı kaldırmamakla tehdit ediyor. Bugün Roterdam'a gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasında öne çıkan bölümler:

Rusya ile anlaştığınız zaman batı dünyasından farklı olarak sözünü tutuyor.

Mümbiç YPG konusunda sözleri var. Münbiç operasyonu biter bitmez YPG çıkacak demişlerdi ama böyle bir şey olmadı.

Bunu Obama da söyledi Dışişleri bakanı da tekrar etti ama sözler tutulmadı.

Terör konusunda ülkeler farklı düşünemez. Terör örgütü kullanılamaz. O sizi kullanır. Tabii ki FETÖ'yü vermezlerse ilişkilerimiz kötü etkilenir bunu herkes biliyor.

Trump yönetimi Obama gibi değil verdiği sözleri tutuyor.

Trump Savcı Bahara'nın istifasını istemesiyle ilgili de Zarrab davası savcısı Bahara FETÖ ile ilişki içindeydi. Sık sık görüşüyorlardı.

AB Türkiye'yi oylamaya devam etmek istiyor.

Almanya hatasını anladı! Şimdi de Hollanda var. Hollandalı Wilders Nazi gibi hareket ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Duışişleri Bakanı'nı uçağı kaldırmamakla tehdit ediyor. Ama bugün gideceğim. Bir Wilders'in kuyruğuna takılmışlar.

Hollanda bugün benim uçuş iznimi iptal ederse bizim çok büyük yaptırımlarımız olur. Biz ne yaparsak yapalım Türkiye bir şey yapmaz zamanları geçti artık.

Ziyaret nedeniyle tansiyon artacaksa artsın.

Bizim burada ilkeli bir tutumumuz var. Suriye ve Irak bizim kardeş iki ülkedir. Halklarıda kardeştir. Biz onların toprak bütünllüğünü destekliyoruz.