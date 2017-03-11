SON DAKİKAGÖRÜLMEMİŞ KRİZ ! HOLLANDA BAKAN'IN İNİŞ İZNİNİ İPTAL ETTİ
  • 4 pilotun şehit olduğu kazada korkunç şüphe
  • Melih Gökçek, ''görevden uzaklaştırılsın'' başvurusu
  • Başbakan Yıldırım kararsızların oranını açıkladı
  • 13 yaşındaki çocuğa video kayıtlı tecavüze 40 yıl hapis
  • Erdoğan'ın rektör atamalarında Nihat Hatipoğlu sürprizi

BAKAN ÇAVUŞOĞLU RESTİ ÇEKTİ

Bakan Çavuşoğlu resti çekti

Hollanda'nın uçağını kaldırmamakla tehdit ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu yine de bugün Rotterdam'a gideceğini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNNTürk'te soruları yanıtlıyor. Almanya'nın ardından Türkiye'nin referandum etkinliklerine yasak getiren Hollanda'ya tepki gösteren Çavuşoğlu, "Hollanda uçağımı kaldırmamakla tehdit ediyor. Bugün Roterdam'a gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasında öne çıkan bölümler:

Rusya ile anlaştığınız zaman batı dünyasından farklı olarak sözünü tutuyor.

Mümbiç YPG konusunda sözleri var. Münbiç operasyonu biter bitmez YPG çıkacak demişlerdi ama böyle bir şey olmadı.

Bunu Obama da söyledi Dışişleri bakanı da tekrar etti ama sözler tutulmadı.

Terör konusunda ülkeler farklı düşünemez.  Terör örgütü kullanılamaz. O sizi kullanır. Tabii ki FETÖ'yü vermezlerse ilişkilerimiz kötü etkilenir bunu herkes biliyor.

Trump yönetimi Obama gibi değil verdiği sözleri tutuyor.

Trump Savcı Bahara'nın istifasını istemesiyle ilgili de Zarrab davası savcısı Bahara FETÖ ile ilişki içindeydi. Sık sık görüşüyorlardı. 

AB Türkiye'yi oylamaya devam etmek istiyor.

Almanya hatasını anladı! Şimdi de Hollanda var. Hollandalı Wilders Nazi gibi hareket ediyor.  Türkiye Cumhuriyeti'nin Duışişleri Bakanı'nı uçağı kaldırmamakla tehdit ediyor. Ama bugün gideceğim. Bir Wilders'in kuyruğuna takılmışlar. 

Hollanda bugün benim uçuş iznimi iptal ederse bizim çok büyük yaptırımlarımız olur. Biz ne yaparsak yapalım Türkiye bir şey yapmaz zamanları geçti artık. 

Ziyaret nedeniyle tansiyon artacaksa artsın.

Bizim burada ilkeli bir tutumumuz var. Suriye ve Irak bizim kardeş iki ülkedir. Halklarıda kardeştir. Biz onların toprak bütünllüğünü destekliyoruz. 

1045
-
Düşen helikopterdeki yolcuların kimlikleri belli olduDüşen helikopterdeki yolcuların kimlikleri belli oldu
FETÖ'den ihraç edilan emniyet müdürüne dayak !FETÖ'den ihraç edilan emniyet müdürüne dayak !
Spor spikerinin telefonunda ByLock çıktı !Spor spikerinin telefonunda ByLock çıktı !
Sosyal medyayı sallayan kavgaSosyal medyayı sallayan kavga
Cenazede imam da isyan etti !Cenazede imam da isyan etti !
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında flaş gelişmeİstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında flaş gelişme
El bombası için canlı yayın yaptı !El bombası için canlı yayın yaptı !
Darbeci Kuzu'nun savunması dikkat çekti !Darbeci Kuzu'nun savunması dikkat çekti !
Büyük facia son anda önlendi !Büyük facia son anda önlendi !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS