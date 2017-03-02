Bakan Çavuşoğlu: YPG çekilmezse vuracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç Operasyonu'na ilişkin , " Eğer YPG buradan çekilmezse tabiki biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik. Biz şu anda ABD ile Rakka Operasyonu'nu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz bunları görüşüyoruz " diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu El Bab Opererasyonu'nun bitmek üzere olduğunu içerde temizlik yapıldığını dile getirdi. Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Temizlik yapılıyor, el yapımı patlayıcılar dahil veya gizlenen DAEŞ teröristlerinin temizliği yapılıyor. Bu Fırat Kalkanı Operasyonu'nun amacı Münbiç'in tamamen temizlenmesi ve orada yaşayan insanlara teslim edilmesi ABD ile Münbiç operasyonu konusunda farklı görüşlerimiz oldu. Esasen bizim Fırat Kalkanı'nın başlattığımız noktadan başlayalım dedik. Cerablus'tan aşağıya doğru fakat Münbiç Operasyonu'nun çok acil olduğunu söyleyerek ABD yanlış gruplarla burada operasyon yaptı. Bize net bir şekilde bir söz vermişti. Sayın Obama , Genel Kurmay Başkanı olarak. Operasyon bittiği gün YPG'li unsurlar Fırat'ın doğusuna tekrar geçecekti. 1 yıldan fazla bir süre oldu maalesef bu gerçekleşmedi. Bizim de tezimiz maalesef yine doğru çıktı . Ama bu bizim tercih ettiğimiz haklılık değil. El Bab bittikten sonra Mümbiç'e doğru gideceğiz. Operasyon henüz başlamadı. Arazide ufak tefek taciz atışları vardır yoktur onlar şey değil, ama bizim askerlerimizin planladığı yerel güçlerle başlayacağımız Münbiç'e doğru operasyonumuz henüz başlamadı. ABD askerlerinin özel kuvvetlerinin o bölgede olduğunu biliyoruz. Esasen diğer YPG'lilerin olduğu bölgeler dede olduklarını biliyoruz. ABD'den de yeni yönetimden talebimiz budur. Bir an önce YPG'nin Münbiç'i terketmesidir. Hatta ABD ile ortak gönderdiğimiz heyetin raporunda da var. Münbiç'liler de zaten kendisinden başka kimsenin burada kalmasını istemiyor. Doğru olanda budur. Eğer YPG buradan çekilmezse tabiki biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik. Biz şu anda ABD ile Rakka Operasyonu'nu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz bunları görüşüyoruz. Bazı askerlerden tabi farklı açıklamalar oluyor. ABD'li askerler YPG iler PKK'nın hiç bir farkının omadığını da söylemişlerdi. Bizi hedef alan bir terör örgütüyle müttefikimiz ABD'nin iş birliğini sürdürmesini istemeyiz. Bir terör kantonunun oluşmasını sağlamak demektir. Böylesi bir yanlıştan ABD'nin dönmesi gerekiyor"

BARZANİ TARTIŞMASI

Çavuşoğlu, Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin MHP Genel Başkanı'nın açıklamalarının sorulmasının üzerine , "İlk defa da yapılan bir uygulama değildir. Bu olmasın görüşüne de görüş olarak saygı duyabiliriz. Bu konuyu başka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doğru değildir. Buradaki uygulama sıradan bir protokol uygulamasıdır. Herhangi kasıtlı birşey yoktur " ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun , gazetecilerin "Barzani'nin gelişi ile birlikte bayrak krizi patlak verdi. Özellikle referandum ortağı diyebileceğimiz Sayın Bahçeli'nin son açıklamaları da çok sertti. O sözde bayrak asılmışsa Türk Bayrağı inmiştir dedi. Biz mi Barzani mi tercih ediliyor şeklinde ? " sorusuna yanıtı şöyle: " Herkesin görüşlerine bizim saygımız var. Ama diplomasi de kurallar vardır. Kendi Anayasası çerçevesinde bir fedaral yapı kurulduysa ki şu anda özellikle PKK'ya karşı bizim en önemli Irak'taki müttefikimiz şu anda ki yönetimdir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte PKK'ya yönelikte bizim önemli birlikte ortak adımlarımız operasyonlarımız da olacak. Irak Anayasa'sı çerçevesinde kurulmuş ve Irak Bayrağı ile beraber daha önceki ziyaretlerde de bayrak konulmuştur. Daha geçen gün Münih'te Sayın Başbakanımız görüşürken de masada üçlü bayrak vardı. Türk Bayrağı, Irak Bayrağı ve Bölgesel Yönetimin Bayrağı Tataristan Cumhurbaşkanı'da geldiği zaman Türkiye'ye yine Rusya Bayrağı ile beraber Tataristan Bayrağı'nıda dikiyoruz. Bazılarını sevebiliriz sevmeyebiliriz ayrı bir şey ama diplomaside protokol kurallarının işlemesi başka bir şeydir. Burada hiç kimseye pozitif bir ayrımcılık yoktur. İlk defa da yapılan bir uygulama değildir. Bu olmasın görüşüne de görüş olarak saygı duyabiliriz. Bu konuyu başka yerlere çekmek ya biz ya onlar demek doğru değildir. Buradaki uygulama sıradan bir protokol uygulamasıdır. Herhangi kasıtlı bir şey de yoktur."