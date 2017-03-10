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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA MİTİNG İZNİ YOK !

Bakan Çavuşoğlu'na miting izni yok !

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Hollanda'daki mitingi için izin çıkmadı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda Rotterdam'da cumartesi günü yapmayı planladığı referandum mitingine izin verilmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda Rotterdam'da cumartesi günü yapmayı planladığı referandum mitingine izin verilmedi. Kararı, kentin belediye başkanı Ahmet Aboutaleb açıkladı.

Aboutaleb, "Çavuşoğlu'nun diplomatik dokunulmazlığı var ve biz ona saygı göstereceğiz, fakat kamuya açık alanlarda gerçekleşecek etkinlikleri yasaklamak için başka araçlarımız var" açıklamasını yaptı.

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