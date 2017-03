Bakan Çelik: Onların canını yakacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatlarında hiç gereği yokken birkaç lira artış olduğunu belirterek, "Ortada spekülatörler var. Fiyatı yükseltmek için piyasadaki 500 veya bin hayvanı yüksek fiyattan topluyor, fiyatı yükselttikten sonra kendi 10 bin hayvanını piyasaya sürüyor uyanık adam... Bunların maliye açısından canlarını yakacağız." dedi.

Bakan Çelik, Bloomberg HT'nin düzenlediği Tarım Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 15 yılda tarıma 90 milyar liralık destek sağladıklarını bildirdi. Milli Tarım projesini hayata geçirdiklerini belirten Çelik, Türkiye'yi 941 havzaya ayırdıklarını ve havza bazlı desteklere geçildiğini söyledi.

Bu kapsamda hangi havzada hangi ürünün ekileceğini belirlediklerini, ayrıca buralarda 16 bin personeli işletme bazlı sorumlu hale getirdiklerini anlatan Çelik, 7 bin 500 işletmeyle her gün düzenli görüştükleri bilgisini verdi.

Çelik, tarım desteklerinde 12 aylık karmaşık modeli değiştirerek, ekim ve hasat zamanı olmak üzere iki dönemde destek ödemelerinin yapılmaya başlandığını aktardı.

Tarımda verimi artırmak amacıyla desteklerden yararlanmak için 2018 itibarıyla sertifikalı tohum kullanma zorunluluğu getirdiklerini ifade eden Çelik, basınçlı damlama ve yağmurlama sulamasına yüzde 50 destek verdiklerini söyledi.

Çelik, tohumculuğun geliştirilmesi konusundaki çalışmalarına değinerek, "Önümüzdeki cuma günü İzmir'de Birinci Yerel Tohum Buluşması'nı gerçekleştiriyoruz. Yerli tohuma sahip çıkıyoruz. Ama verim açısından sertifikalı tohumu da mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"(ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ) SPEKÜLATÖRLERİN CANIN YAKACAĞIZ"

Hayvancılıkta da yerli üretimi destekleme modeline geçtiklerini vurgulayan Çelik, "Et meselesini dert meselesi olmaktan çıkaracağız. 'Bütün işleri bıraksak da acaba hayvancılık mı yapsak?' diyebileceğiniz son derece önemli destekler var." diye konuştu.

Bakan Çelik, et fiyatlarıyla ilgili son günlerdeki tartışmaya değinerek, şunları kaydetti:

"Bu referandum süreciyle uğraşırken, arada baktık ki hiç gereği yokken et fiyatlarında birkaç lira artış söz konusu oldu. Karkas olarak 24 lira, 24,50’ye kesilen hayvanların bir anda 27 liraya falan kesilmeye başlandığını gördük. Et ve Süt Kurumunun görevi piyasa regülasyonudur. Bu görev çerçevesinde, sütte nasıl Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyatın altına indiği an müdahale alımları yapıp süt tozuna dönüştürüyorsak, aynı şekilde ette de siz hiç gereği yokken bu süreçten yararlanarak gereksiz ve anlamsız bir artış yaparsanız Et ve Süt Kurumu devreye girer. Girdik ve dedik ki 22,5 liraya karkas et veriyoruz kasaplara. Enteresandır kasaplar itiraz ediyor. Yahu sana ucuz et veriyoruz, niye itiraz ediyorsun? Bırak bu itirazı başkası yapsın. 27 liraya alacağına, sana 22,5 liraya veriyoruz. Neye itiraz ediyorsun.

Bu müdahale piyasayı regüle etme açısından Et ve Süt Kurumunun asli görevidir. Yoksa Et ve Süt Kurumu şu anda 23,80’den hayvanı alıp kesimini yapıyor. O devam ediyor. Bizim üreticiyi mağdur etme gibi, üreticinin elindeki hayvanı görmezlikten gelme gibi bir yaklaşımımız yok. Biz onu destekliyoruz. 'Ahırını doldur, hayvan varlığını artır, biz yanındayız.' diyoruz. Ama ortada spekülatörler var. 10 bin hayvanı var, fiyatı yükseltmek için piyasadaki 500 veya bin hayvanı yüksek fiyattan topluyor, fiyatı yükselttikten sonra kendi 10 bin hayvanını piyasaya sürüyor uyanık adam... Bunların maliye açısından canlarını yakacağız. Buna hakları yok. Keyfi uygulamalara müsaade etmeyeceğiz.”

"ESNAFIN KULLANDIĞI LİMİT VE FAİZDEKİ KREDİYİ ÇİFTÇİYE KULLANDIRMIYORUZ?"



Faruk Çelik, 2018'den itibaren tarım alanlarının kuraklık da dahil tüm yönleriyle TARSİM sigorta kapsamına alınacağını ifade etti.

Çelik, 3,5 milyon tonluk lisanslı tarımsal ürün depo yapımlarının devam ettiğini belirterek, bunun 1 milyon tonluk kısmının gelecek yılın ağustos ayına yetişeceğini ve mevcut 650 bin tonla birlikte ilk etapta 1 milyon 650 bin tonluk kapasitenin hazır olacağını dile getirdi.



Bakanlık olarak tarımsal ürünlerin dünyaya pazarlanması konusunda öncülük edeceklerini kaydederek, gıdada da katma değeri yüksek, kaliteli ve markalı ürünlerin öne çıkması gerektiğini söyledi.

Çelik, "Esnafın kullandığı limit ve faizdeki krediyi niye biz çiftçiye kullandırmıyoruz? Çiftçiye gelince yüzde 8'lerde, 11'lerde, esnafa gelince yüzde 5'lerde... Esnaf da bizim, çiftçi de bizim. Kredi ve faiz limitleriyle ilgili yol almamız gereken daha çok hususlar var." değerlendirmesinde bulundu.