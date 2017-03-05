Bakan Çelik'ten Avusturya Başbakanı'na yanıt

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Christian Kern'in, Türk politikacılara Avrupa çapında miting yapma yasağı getirilmesi çağrısına sosyal medya hesabı Twitter'dan sert tepki gösterdi. Çelik, "AB, ırkçı, İslamofobik ve anti-semitik siyasetler üreten bazı üye ülkelerin hükümetlerine karşı tedbir almalıdır. Bireysel Türkiye karşıtlıklarını Avrupa çapında yaymak isteyince en temel değerleri çiğnemekten çekinmiyorlar" dedi.

Avusturya Başbakanı Kern, Türk politikacılara Avrupa çapında miting yapma yasağı getirilmesi çağrısında bulundu. Alman Die Welt gazetesine konuşan Kern, Türkiye ile sürdürülen AB müzakerelerinin bitirilmesini, AB uyum yasaları kapsamında verilmesi öngörülen 4.5 milyar euro yardımın da iptal edilmesi ya da reformların yerine getirilmesi için politik baskı unsuru olarak kullanılmasını istedi.

Kern'in bu sözlerine AB Başkanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi. Çelik, Twitter'dan şu mesajları paylaştı:

1) Avusturya Başbakanı, bazı AB ülkelerinde son günlerdeki demokrasi ve temel özgürlükler karşıtı engellemelerin AB çapında olmasını önermiş.

2) Vatandaşlarımızla biraraya gelmemizi engellemek için AB'yi kullanmayı önermek ifade ve toplanma özgürlüğü ihlalinde yeni bir aşama.

EN TEMEL DEĞERLERİ ÇİĞNİYORLAR

3) Bireysel Türkiye karşıtlıklarını Avrupa çapında yaymak isteyince en temel değerleri çiğnemekten çekinmiyorlar.

4) Türkiye gibi büyük bir ülke bazı ülkelerin iç siyasetinde önemli yer tutabilir. Ama iç siyasi çekişmelerin de bir seviyesi olmalı.

5) Avusturya gibi bazı ülkelerde temel değerlere saygının seviyesi ne kadar düşerse düşsün, biz temel değerleri hatırlatmaya devam edeceğiz.

AYNI DİLİ KULLANMALARI SON DERECE YANLIŞ

6) Avusturya hükümetinin, Avrupa'daki ırkçı hareketlerle aynı dili kullanması son derece yanlıştır. Temel değerlere aykırıdır.

7) Temel değerlere saldırıların, Avusturya'da olduğu gibi hükümetlerden gelmesi çok tehlikelidir. AB, bu hükümetlere karşı tedbir almalıdır

8) AB, ırkçı, islamofobik ve anti-semitik siyasetler üreten bazı üye ülkelerin hükümetlerine karşı tedbir almalıdır.

9) Avrupa'daki bazı hükümetlerin tutumu demokrasiyi tehdit etmektedir. Bu da temel değerlere düşman aşırı sağ akımları güçlendirmektedir.

10) Temel değerleri tüm dünyada koruma çağrısı yapıyoruz . Bu değerler ırkçılara, islamofobik ve anti-semitik siyasetlere terkedilemez.