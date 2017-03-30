BAKAN ELVAN AYAKKABI BOYACISI OLDU

Bakan Elvan ayakkabı boyacısı oldu

Mersin'de esnafı ziyaret eden Kalkınma Bakanı Elvan, boya sandığının başına geçti.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, esnaf gezisi sırasında boya sandığının başına geçtiği Salim Tokat'ın ayakkabılarını fırçalayarak cila sürdü. Elvan, merkez Mezitli ilçesindeki gezisinde beraberinde partililerle esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Sokaktaki vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını soran Elvan, çocuklara hediye dağıttı.

Bakan Elvan, gezisi sırasında rastladığı 13 yıllık ayakkabı boyacısı 61 yaşındaki Salim Tokat'la bir süre sohbet etti.

Boyacı sandığına oturan Elvan, eline aldığı fırçayla boyacının ayakkabılarını temizledi, cila sürerek parlattı.

Tokat, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanı Elvan'ı karşısında görünce şaşırdığını söyledi.

Evini geçindirmek için 13 yıldır bu işi yaptığını anlatan Tokat, "Bakan ayakkabımı fırçaladı, hemşehri olduğumuzu söyledi. Vallahi çok hoşuma gitti." dedi.

Tokat, yaşadıklarını yakın çevresine ve eşine anlatacağını kaydetti.

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