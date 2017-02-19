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BAKAN ELVAN: ŞİMDİ SÖZ MİLLETİMİZİN

Bakan Elvan: Şimdi söz milletimizin

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomi gelişirken, Türkiye büyürken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi elzem hale gelmiştir. TBMM üzerine düşeni yaptı, şimdi söz milletimizin. Milletimiz ne derse o olacak" dedi.

Mersin'de muhtarlarla bir araya gelen Lütfi Elvan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin koalisyon tartışmalarından uzak, istikrarlı bir hükümet istediğini söyledi. Elvan, "Ülke kalıcı bir istikrar istiyor. Koalisyon tartışmaları, huzursuzluk istemiyor. Bu ülke uzlaşı istiyor. Muktedir olmayan hükümetler istemiyor. Ekonomi gelişirken, Türkiye büyürken, 2023 hedeflerimizin, 2035 hedeflerimizin gerçekleşmesi için, yerinde ve karar verip uygulamak için, halkın yöneticilere verdiği yürütme yetkisinin önündeki engellerin kaldırılması için bu sistem elzem hale gelmiştir. TBMM bu konuda üzerine düşeni yaptı, şimdi söz milletimizin. Milletimiz ne derse o olacak" dedi.

HERKES İŞ İSTİYOR

Programları sırasında herkesin kendisinden iş talep ettiğini belirten Elvan, piyasada işçi açığı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu sene 45 bin işçiye ihtiyacımız var demişler. Gelin çalışın demiş. İşçi, teknisyen, kaynakçı, elektrikçi, vasıfsız işçi arıyor. Başvuran 19 bin kişi. Bir taraftan, "işsizim" diyor, diğer taraftan iş var çalışmak istemiyor. Gerçek anlamda çalışmak isteyen kardeşlerimize iş var ama zaman zaman "bana bir iş verin, ben çalışmadan maaş alayım" oluyor. Yok böyle bir şey arkadaşlar. İş arıyorsan biz sana bulalım. Sanayicilerimiz 45 bin işçi arıyor ama 19 bin işçi bulabiliyor. Bunların çoğu da vasıfsız. Onun için sizler de yardımcı olun bu kardeşlerimizi işe yerleştirelim ve çalışsınlar."

DHA
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