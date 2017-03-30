Bakan Eroğlu dayanmadı düzeltti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fidan dikim törenine katıldı. Öğrencilerle birlikte fidan diken Bakan Veysel Eroğlu, can suyunu da kendisi verdi. Fidan dikiminin ardından Büyükçekmece İmaret Camii önünde fidan dağıtım etkinliğine katılan Bakan Eroğlu yaptığı konuşmada referandumda "evet" verilmesini istedi.

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cihangir'de veterinerde yaşanan kavganın ardından Kulaklı Orman Baykuşu'nun sorulması üzerine Bakan Eroğlu, " Nadir korunması gereken türlerden dolayısıyla veteriner tarafından birimlere bildirildi. En yakın ekibimiz teslim aldı. Veteriner fakültesinde tedavisi yapılıyor, iyi durumda. Tedavisi tamamlandıktan sonra tabiata tekrar bırakacağız" dedi.

AK Parti Hayvan Hakları Komisyonu üyelerini de dinleyen Bakan Veysel Eroğlu, bir hayvanseverin elinde taşıdığı dövizde "de" nin yanlış yazıldığını belirterek kalemiyle düzeltme yaptı.