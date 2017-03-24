Bakan Eroğlu: ''PKK'yı onlar kurdu''

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "PKK'yı onlar kurdu. Bazı ülkelerde PKK'ya özel silah üreten fabrikalar var." açıklamasında bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Emirdağ ilçesinde Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım merasiminde, Türkiye'nin kendi silahını, Atak helikopterlerini, Altay tanklarını ve insansız hava araçlarını yaptığını belirtti.



'Bazı ülkelerde PKK'ya özel silah üreten fabrikalar var'



Dünyanın sayılı harp gemilerini denize indirdiklerini anlatan Eroğlu, "Neden? Öyle olmasa Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapamazdık. Şu anda eksi 35 derecede PKK'nın inlerine giriliyor. Gerek Güneydoğu'da, gerekse Kuzey Irak'ta onların inlerinde imha ediliyor. Neden? Çünkü güçlü bir Türkiye var." diye konuştu.

Yabancıların, Türkiye'nin büyüyüp, gelişmesinin önünü kesmeye çalıştığını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"PKK'yı onlar kurdu. Bazı ülkelerde PKK'ya özel silah üreten fabrikalar var. Bunu biliyoruz. PYD'yi kim üretti? Gerçekte dost gibi görünen, altımızdan oyan bazı düşmanlar. Onları söylemeye gerek yok. DEAŞ İslami olabilir mi? Bu hainler. Nasıl ki FETÖ terör örgütü bazı insanları özellikle kandırarak böyle bir örgüt kurdu. Tarihinin en alçak kanlı terör örgütü darbe teşebbüsü yapmaya gayret etti. İşte DEAŞ da onun bir benzeri. Bunların hepsi birbirinin aynısıdır. Maşa olarak kullanılıyor ama maşayı tutanlar aynı ülkeler. Maksat ne? Türkiye çok büyüyor, gelişiyor, artık kendi kabuğuna sığmıyor. Afrika'da bir mesele oluyor, Türkiye müdahil oluyor. Irak'ta, Suriye'de Türkiye müdahil oluyor. Arakan'daki kardeşlerimizin başına bir şey geldiği zaman Türkiye var. Dolayısıyla 'Türkiye'nin önünü keselim.' Fakat kesemeyecekler."

"Onlar da bitecek"

Bakan Eroğlu, Kandil'deki PKK terörist başının "Hayır" oyu çıkması için çok çalıştığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Teröristlere, 'Türkiye'de evet çıkarsa halimiz duman olur' diyor. Zaten duman olacaksın. FETÖ alçağı varya, o hain, ne idüğü belirsiz, suratında meymenet olmayan o hain, bakın suratında meymenet var mı? Bu din adamı olabilir mi? Suratına bir bakın nur var mı? Uğursuz bir insan. İçimize sokulmuş bir hain, 40 yıldır yetiştirilmiş bir hain. Bu hain ne diyor? Aman 'evet' çıkmasın. DEAŞ aynı şeyi söylüyor. Biz Fırat Kalkanı'yla girdik, temizleyip geçtik. DEAŞ'ın da korkusu bu; 'Türkler gelirse halimiz nice olur.' 'Bir evet denirse zaten biz de biteceğiz' diyor. Onlar da bitecek. 'Hayır'cılar bunlar. 'Evet'çiler vatanını, milletinini düşünen yiğit insanlar."



"Söylediği iki husus da kuyruklu yalandır"



Daha sonra Bayat ilçesine giden ve burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa değişikliği ile ilgili konuşmasında, 18 yaşında milletvekili seçilenlerin süper emekli olacağı ve Suriyelilere vatandaşlık verileceği yönündeki sözlerini eleştirdi.



"İkisi de külliyen yalan, hatta kuyruklu yalan." diyen Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Biliyorsunuz seçilebilme yaşını 25'e düşürmüştük. Şimdi de 18 yaşa düşürüyoruz ama sadece 18 değil, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bu yaş grubunda 7,5 milyondan fazla genç var. Netice olarak bu gençler milletvekili olabilecek. Bu da çok önemli. Türkiye'deki gençlerin memleket meseleleri ile alakadar olmaları açısından bunun çok önemli olduğunu söylüyorum. Kıyak emeklilik de yok. Çünkü yaş meselesi var. Belli bir yaştan önce emekli olamıyor. Bu yüzden ben sayın Kılıçdaroğlu'na lütfen bunları doğru dürüst okusun, konuşurken de desteksiz atmasın diye özellikle ricada bulunuyorum. Ayrıca Suriyelilerin 16 Nisan'dan sonra Türk vatandaşlığına alınacağı konusunda hiçbir şey görüşülmedi. O da tamamen atmasyon bir şey, o da kuyruklu yalan. Biliyorsunuz Suriye'de güvenli bölge tesis ediliyor. Suriyelilerin pek çoğu da Fırat Kalkanı Operasyonu ile emniyetli, güvenli hale getirdiğimiz bölgelere peyderpey gidecek. Dolayısıyla aslolan, Suriyelileri kendi vatanlarına yerleştirmektir. Maksadımız budur. Söylediği iki husus da kuyruklu yalandır. Yalanlarla bir yere varılamaz, doğruyu söylemesi lazım. Doğrusu da budur."