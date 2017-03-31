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BAKAN EROĞLU'NUN PROGRAMINDA ORTALIK KARIŞTI

Bakan Eroğlu'nun programında ortalık karıştı

İstanbul Avcılar'da bir programa katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu konuşma yaparken soru sormak isteyen bir kadın ortalığı birbirine kattı.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Avcılar'da trafiğe kapalı Marmara Caddesi'nde oluşturulan stantta fidan dağıtımından önce konuşma yaptı. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Burak Ali Tepe'nin de katıldığı programda konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumuna değinirken, Türkiye'de istikrarlı bir yönetim için 18 maddelik pakete "Evet" denilmesi gerektiğini anlattı.

Bakan Eroğlu'nun programında ortalık karıştı

"SORU SORMAK İSTİYORUM"

Bakanın konuşmasının sonlarına doğru, bir kadın yüksek sesle "size soru sormak istiyorum" diye seslendi. Bakan Eroğlu, "Sonra sorarsın" diyerek konuşmasını sürdürdü. Kadının bağırmayı sürdürmesi üzerine Bakanı dinleyenler, bu sesi bastırmak için "Alkışlayın" diye bağırdı ve birlikte alkışlamaya başladı.

Bakan Eroğlu'nun programında ortalık karıştı

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bu arada Avcılar Emniyet Müdürü Hakan Bolat ve polisler kadının yanına giderek toplulukta bu tür hareketlerin kalabalığı provoke edebileceğini belirterek bağırmamasını anlatırken bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bakan Eroğlu'nun programında ortalık karıştı

ESKİ TELEVİZYONCU

Polislerin kimlik sorması üzerine eski bir televizyoncu olduğunu, adının da Canan Metiner olduğunu söyleyen kadın, bakanın bulunduğu bölgeden uzaklaşmaya yanaşmadı. Metiner, bağırarak "Konuşmamı engelliyorlar. Soru sormak istiyorum, sordurmuyorlar. Bu yüzden diktatörlük getiriyorlar. Bağırmıyorum, soru sormak istiyorum. Herkesin gözü önünde sordurmuyorsun. Neden? CHP liderine herkes soruyor takır takır, cevaplarını veriyor. Siz niye sordurmuyorsunuz? Diktatörsünüz, yalancısınız. Soru sorma hakkımı engelliyorsunuz" dedi.

Bakan Eroğlu'nun programında ortalık karıştı

Emniyet Müdürünün"Hakkınızı hukuk içerisinde arayın" sözlerine tepki gösteren Metiner, "Bu ülkede hukuk yok. Adliye de yok. Olsaydı bakanınız "Reza'nın önünde yatarım" demezdi. Şimdi Amerika'da içeride. Vatandaş karşısında soru soracak yetkili istiyor. Hani neredesiniz?" diye konuşmayı sürdürdü.

Polisler çevredeki AK Partililer'in tepkilerini de önlemeye çalışırken Canan Metiner, "Bana bir bakan neden "Evet" dememiz gerektiğini açıklasın. Ben ona soru sorayım delikanlı gibi bana da cevap versin bu kadar halkın önünde haydi bakayım. Yüreği yetiyor mu?" derken yanına yaklaşan bir kişiye, "Hayır'ı ben sana anlatırım. Ama "Evet'i onlar bana anlatamaz. Başınızı taştan taşa vuracaksınız. Arabanızı da alma hakları var, evlerinize de el koyma hakları var" derken, başka bir kişi "Saçmalıyorsun yeter be" diyerek kendisine tepki gösterdi. Bir polis amirinin "Sizi korumamız gerek" sözlerine de karşı çıkan Metiner, "Yok ya. Bu kadar sene siz zaten korumadınız beni. Sizden birilerini koruması gerekiyor bu ülkede vatandaşları. "Evet'i anlatması gerekiyor birilerinin. Hiç kimse anlatamaz bana burada neden "Evet" oyu verdiğini anlatamaz" dedi. Polis amirinin "Size çevreye rahatsızlık vermekten işlem yapacağız biraz daha bağırırsanız" sözüne de sinirlenen Metiner, "İşlem mi yapacaksınız, yap o zaman. Gelme benimle ne geliyorsun. Yaklaşma bana" diyerek uzaklaştı.

DHA
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