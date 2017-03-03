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BAKAN IŞIK: BÖLGEDE CİDDİ HAREKETLİLİK BAŞLADI

Bakan Işık: Bölgede ciddi hareketlilik başladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Münbiç operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türkiye'nin önceliği şu anda Münbiç'tir. Başta ABD olmak üzere koalisyon güçlerinden bu konuda Türkiye'ye verilen sözlerini tutmasını bekliyoruz. Fırat'ın batısındaki PYD, PKK unsurlarının kesinlikle Fırat'ın batısından yani Münbiç'ten çekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin Türkiye'ye taahhüdüdür. Bu taahhüdün en kısa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Işık, Balıkesir Valiliğini ziyaretinde bir gazetecinin "Münbiç'te hareketlilik var. Bununla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine, Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra önceliği Münbiç'e verdiklerini söyledi.

Işık, bu aşamada bölgede ciddi bir hareketlilik başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD, YPG, bazı yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslında PYD'nin DEAŞ'ın ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiği iddiamızı doğrulayan, ispatlayan bir gelişme. Yani birbirine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç günlük hareketlilikten gördük. Bu noktada tabii Türkiye'nin önceliği şuanda Münbiç'tir. Başta ABD olmak üzere koalisyon güçlerinden bu konuda Türkiye'ye verilen sözlerini tutmasını bekliyoruz. Fırat'ın batısındaki PYD, PKK unsurlarının kesinlikle Fırat'ın batısından yani Münbiç'ten çekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin Türkiye'ye taahhüdüdür. Bu taahhüdün en kısa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu noktada da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

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