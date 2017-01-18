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BAKAN IŞIK'TAN İHRACAT AÇIKLAMASI

Bakan Işık'tan ihracat açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, hafif silahların ihracatları hakkında açıklama yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Makineli tabancalar, tüfekler, yivli setli av tüfekleri gibi hafif silahların üretiminde uygulanan yüzde 100 ihracat kısıtını kaldırdık. Yine benzer şekilde tabanca, makineli tabanca ve tüfek fişekleri ile gaz, ses ve ışık fişeklerine yönelik uygulanan yüzde 100 ihracat kısıtı da kaldırıldı." dedi.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayide yaşadıkları en büyük atılımların başında da savunma sanayi geldiğini bildirdi.

Savunma sanayi ürünlerinin yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünler olduğunu vurgulayan Işık, "Özellikle savunma sanayimizin geldiği seviye, Türkiye'deki zihniyet devrimini açıkça ortaya koymaktadır. 2002'de yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir savunma sanayimiz varken bugün savunma ihtiyacımızın yüzde 60'ından fazlasını yerli üretimle karşılıyoruz. Savunma sanayinin lokomotif sektör olarak gelişmesini sürdürmesi, ülke ekonomisine katkı, yurt dışı pazarlarda tanınma ve beraberinde ihracatın yükselmesini sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

- "Yüzde 100 ihracat kısıtları kaldırıldı"

Işık, devlet kurumlarının savunma sanayisini desteklenmesi gerektiğine inandıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu desteğin sağlanması, gerek maddi olanakların artırılması gerekse bürokratik ve hukuki düzenlemelerin değişen durumlara göre yeniden düzenlenmesi şeklinde olmaktadır. Silah ve mühimmat MKEK tarafından üretilmekle birlikte üretim altyapısı olan yurt içi firmalara mevzuat kapsamında özellikle hafif silah ve mühimmata yönelik kısıtlamalar (Yalnızca ihracat yapabilme, sadece yurt dışına açık ihalelere girebilme) ile üretim izni verilmektedir. Silah ve mühimmata yönelik yurt içi firmaların, üretim kabiliyetlerinin artması, maliyet etkin üretim yapabilmesi, yurt içi ihalelere girebilme talepleri dikkate alınarak kısıtlamalara yönelik tekrar bir değerlendirilme yaptık. Bu kapsamda yapılan çalışma neticesinde, söz konusu ürünlere yönelik, kısıtlamaların güvenlik zafiyeti oluşturmayacak şekilde kaldırılmasını, yurt içine sunumunu (İhalelere girebilme, diğer satışların tabanca satışlarında olduğu gibi MKEK aracılığıyla yapılmasını) içeren düzenlemeler yaptık.

Makineli tabancalar, tüfekler, yivli setli av tüfekleri gibi hafif silahların üretiminde uygulanan yüzde 100 ihracat kısıtını kaldırdık. Yine benzer şekilde tabanca, makineli tabanca ve tüfek fişekleri ile gaz, ses ve ışık fişeklerine yönelik uygulanan yüzde 100 ihracat kısıtı da kaldırıldı."

Bakan Işık, ayrıca, savunma sanayi firmalarının, Milli Savunma Bakanlığı tarafından takip, koordine ve tamamlanması gereken iş ve işlemlerine yönelik ilgili mevzuatta, etkinliği ve verimliliği artırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi çalışmalarının da sürdürülmekte olduğunu kaydetti.

 

AA
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