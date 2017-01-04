SON DAKİKAERDOĞAN: BUNA BENİM KADAR KARŞI ÇIKAN BİRİ VAR MI BİLEMİYORUM

BAKAN IŞIK'TAN İNCİRLİK AÇIKLAMASI

Bakan Işık'tan İncirlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinin katılmaması ile ilgili konuştu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab Operasyonuna koalisyon güçlerinin destek vermemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işık, 'Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nün de sorgulanmasına neden oluyor' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gazetecilerin sorularını yanıtladı. El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinin destek vermemesi ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:  "Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün  koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden  atılmış olur.. Özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte  olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a  karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karşı Türk Silahlı  Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü."

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 2017'nin ilk Bakanlar Kurulu'nda İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılmasının masaya yatırıldığını yazmıştı. Selvi bazı bakanların, "terör olaylarının İncirlik Üssü’nün ABD’ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde" olduğunu belirtti.

773
Soylu'dan net mesaj: Yok edeceğizSoylu'dan net mesaj: Yok edeceğiz
Rakı içirip cinsel tacizde bulunduRakı içirip cinsel tacizde bulundu
Sosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdıSosyal medyada suçlanan Kırgız açıklama yapdı
PKK'nın talimatıyla iş yerini açmayan esnafa cezaPKK'nın talimatıyla iş yerini açmayan esnafa ceza
Kılıçdaroğlu Anayasa teklifinin geri çekilmesini istiyorKılıçdaroğlu Anayasa teklifinin geri çekilmesini istiyor
Ünlü oyuncu tepki gösterdiÜnlü oyuncu tepki gösterdi
Akıncı'dan Barbaros Şansal açıklamasıAkıncı'dan Barbaros Şansal açıklaması
Ölenler listesinde ismi vardı ! Açıklama yaptıÖlenler listesinde ismi vardı ! Açıklama yaptı
LYS'de devrim gibi değişikliğe gidildiLYS'de devrim gibi değişikliğe gidildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS