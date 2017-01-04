Bakan Işık'tan İncirlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab Operasyonuna koalisyon güçlerinin destek vermemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işık, 'Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nün de sorgulanmasına neden oluyor' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gazetecilerin sorularını yanıtladı. El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinin destek vermemesi ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur.. Özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü."

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 2017'nin ilk Bakanlar Kurulu'nda İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılmasının masaya yatırıldığını yazmıştı. Selvi bazı bakanların, "terör olaylarının İncirlik Üssü’nün ABD’ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde" olduğunu belirtti.