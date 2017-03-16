Bakan Işık'tan Münbiç operasyonu için flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya'dan alınacak S-400 füzelerinin NATO sistemine entegre edilmeyeceğini dile getirdi. Bakan Işık, Münbiç operasyonu ile ilgili ise" Kırmızı çizgimiz,birinci önceliğimiz PYD'nin Münbiç'ten sökülüp çıkarılmasıdır. An itibari ile askeri seçenekten çok diplomatik seçeneği zorlamak durumundayız. Çünkü orada ABD ve Rusya var. Sözlerini tutmalarını bekliyoruz.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, A Haber televizyonunda katıldığı programda konuştu. Sincar'da yeni bir kandil oluşturulmasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini dile getiren Bakan Işık, Askeri operasyon dahil her türlü seçenek masada. İzin vermeyeceğiz" dedi.

Rusya'dan alınacak S-400 füzelerinin NATO sistemine entegre edilmeyeceğini de anlatan Bakan Işık, Münbiç operasyonu ile ilgili ise "Kırmızı çizgimiz, birinci önceliğimiz PYD'nin Münbiç'ten sökülüp çıkarılmasıdır. An itibari ile askeri seçenekten çok diplomatik seçeneği zorlamak durumundayız. Çünkü orada ABD ve Rusya var. Sözlerini tutmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

6 BİN 514 ASKER ATILDI, 14 BİN 750 ASKER ALINDI

FETÖ soruşturmaları kapsamında ordudan 6 bin 514 askerin atıldığını dile getiren Bakan Işık, "3 bin subay, 5 bin astsubay 2 bin 250 uzman çavuş,4 bin 500 uzman erbaş olmak üzere 14 bin 750 asker alındı. Biz bu sayıyı 30 bine çıkaracağız" dedi.